「日本での生活で一番怖い経験だったのでは」東京在住の韓国女優、地震への警戒促す

女優のク・ジェイが地震発生時の緊迫した状況を伝えた。

ク・ジェイは6月16日夜にインスタグラムを更新。

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緊急地震速報の画面を投稿し、「こんなに強く揺れを感じる地震は初めてだった」とコメント。公開された画面には、「マグニチュード5.5の地震発生」「強い揺れに警戒してください」といった気象庁の緊急速報が表示されている。

ク・ジェイは2018年に5歳年上のフランス人大学教授と結婚し、長男を出産。フランスでの生活を終え、2024年からは東京で暮らしている。

日本は地震が多い国として知られているが、強い揺れを実際に経験したのは初めてだったようで、かなり驚いた様子のク・ジェイ。投稿を見たファンからは、「無事でよかった」「お子さんと一緒だったなら、なおさら怖かっただろう」「日本での生活で一番怖い経験だったのでは」といった声が寄せられていた。

（画像＝ク・ジェイInstagram）

ク・ジェイは日本での生活や子育ての日常をSNSで積極的に発信し、ファンとの交流を続けている。突然の地震に驚いたものの、幸い大きな被害はなく、無事な近況を伝えてファンを安心させた。

（記事提供＝OSEN）