待ち望んだW杯の舞台…デビュー戦でいきなり2発のハーランド「最高だ。チーム全員を誇りに思う」
[6.16 W杯I組第1節 イラク 1-4 ノルウェー]
W杯デビューのノルウェー代表FWアーリング・ハーランドが、初戦でいきなり2得点を記録した。
現地時間16日に迎えたグループI第1節でノルウェーはイラクとの一戦を迎えた。先発でW杯デビューを飾ったハーランドは前半29分、DFダビド・メラー・ウォルフェがPA内左が送ったラストパスをファーサイドで押し込み、W杯初ゴールを記録する。
39分にイラクに同点に追い付かれたものの、43分にハーランドが相手のミスを見逃さず。DFサイード・タフシーンのバックパスが弱くなると、猛烈なダッシュ。右足で蹴り込もうとしたボールはGKジャラル・ハッサンにブロックされるが、跳ね返りを押し込んで自身2点目を記録した。
そして、ノルウェーが1点を追加して迎えた後半45+6分には打点の高い折り返しでFWアメイン・フセインのオウンゴールを誘発するなど、初戦4-1の快勝に貢献した。
英『ESPN』ではW杯に臨むハーランドにインタビューを実施。「2022年カタール大会も、2024年のEUROでも(出場できずに)何かが欠けているように感じていた。だから、今回ようやく実現した。代表チームに入ってからずっとW杯出場へのプレッシャーを感じていたし、代表にいる時間が長くなるほど、そのプレッシャーは大きくなった。でも、それを成し遂げられたのは本当に素晴らしいことだし、最高の気分だよ」とチームとして7大会ぶり、自身にとって初となるW杯の舞台に思いを馳せていた。
「W杯出場権を獲得できたのは本当に特別なことだし、とても楽しみにしている。素晴らしい大会になるだろう」
その言葉どおり、W杯デビューとなった初戦イラク戦から存在価値を存分に発揮してみせた。『FIFA.com』によると、ハーランドは「本当に最高だし、良いスタートを切ることができた」と喜びを表している。
「最初のゴールは素晴らしかったし、2点目はそれ以上に素晴らしかったね。チーム全員を誇りに思います。ただ、次の試合はさらに厳しくなることは分かっているし、もっと良いプレーをしなければならない。我々は勝利を期待される中で勝つことができた。これで、ノルウェーの皆が喜ぶだろうし、祝ってくれたらいいなと思うよ」
白星スタートを成功させたノルウェーは現地時間22日の第2節でセネガルと対戦する。
W杯デビューのノルウェー代表FWアーリング・ハーランドが、初戦でいきなり2得点を記録した。
現地時間16日に迎えたグループI第1節でノルウェーはイラクとの一戦を迎えた。先発でW杯デビューを飾ったハーランドは前半29分、DFダビド・メラー・ウォルフェがPA内左が送ったラストパスをファーサイドで押し込み、W杯初ゴールを記録する。
39分にイラクに同点に追い付かれたものの、43分にハーランドが相手のミスを見逃さず。DFサイード・タフシーンのバックパスが弱くなると、猛烈なダッシュ。右足で蹴り込もうとしたボールはGKジャラル・ハッサンにブロックされるが、跳ね返りを押し込んで自身2点目を記録した。
英『ESPN』ではW杯に臨むハーランドにインタビューを実施。「2022年カタール大会も、2024年のEUROでも(出場できずに)何かが欠けているように感じていた。だから、今回ようやく実現した。代表チームに入ってからずっとW杯出場へのプレッシャーを感じていたし、代表にいる時間が長くなるほど、そのプレッシャーは大きくなった。でも、それを成し遂げられたのは本当に素晴らしいことだし、最高の気分だよ」とチームとして7大会ぶり、自身にとって初となるW杯の舞台に思いを馳せていた。
「W杯出場権を獲得できたのは本当に特別なことだし、とても楽しみにしている。素晴らしい大会になるだろう」
その言葉どおり、W杯デビューとなった初戦イラク戦から存在価値を存分に発揮してみせた。『FIFA.com』によると、ハーランドは「本当に最高だし、良いスタートを切ることができた」と喜びを表している。
「最初のゴールは素晴らしかったし、2点目はそれ以上に素晴らしかったね。チーム全員を誇りに思います。ただ、次の試合はさらに厳しくなることは分かっているし、もっと良いプレーをしなければならない。我々は勝利を期待される中で勝つことができた。これで、ノルウェーの皆が喜ぶだろうし、祝ってくれたらいいなと思うよ」
白星スタートを成功させたノルウェーは現地時間22日の第2節でセネガルと対戦する。