[6.17 北中米W杯グループリーグ第1節](カンザスシティ)

※10:00開始

<出場メンバー>

[アルゼンチン]

先発

GK 23 エミリアーノ・マルティネス

DF 4 ゴンサロ・モンティエル

DF 6 リサンドロ・マルティネス

DF 13 クリスティアン・ロメロ

DF 25 ファクンド・メディナ

MF 7 ロドリゴ・デ・パウル

MF 16 ティアゴ・アルマダ

MF 20 アレクシス・マック・アリスター

MF 24 エンソ・フェルナンデス

FW 10 リオネル・メッシ

FW 22 ラウタロ・マルティネス

控え

GK 1 フアン・ムッソ

GK 12 ヘロニモ・ルジ

DF 2 マルコス・セネシ

DF 3 ニコラス・タグリアフィコ

DF 19 ニコラス・オタメンディ

DF 26 ナウエル・モリーナ

MF 5 レアンドロ・パレデス

MF 8 バレンティン・バルコ

MF 11 ジオバニ・ロ・チェルソ

MF 14 エセキエル・パラシオス

FW 9 フリアン・アルバレス

FW 15 ニコラス・ゴンサレス

FW 17 ジュリアーノ・シメオネ

FW 18 ニコ・パス

FW 21 ホセ マヌエル ロペス

監督

スカローニリオネル

[アルジェリア]

先発

GK 23 ルカ・ジダン

DF 2 アイサ・マンディ

DF 15 ラヤン・アイト・ヌーリ

DF 17 ラフィク・ベルガリ

DF 21 ラミ・ベンセバイニ

MF 14 ヒシャーム・ブダウィ

MF 19 ナビル・ベンタレブ

MF 22 イブラヒム・マザ

FW 9 アミーヌ・グイリ

FW 10 ファレス・シャイビ

FW 11 アニス・ハジ・ムーサ

控え

GK 1 メルヴィン マスティル

GK 16 ウサマ ベンボット

DF 3 アシュレフ アバダ

DF 4 モハメド トゥガイ

DF 5 ジネディーヌ ベライド

DF 13 ジャウエン ハジャム

DF 26 サミール・シェルギ

MF 6 ラミズ ゼルキ

MF 8 フセム・アワール

MF 24 ヤシン ティトラウィ

FW 7 リヤド・マフレズ

FW 12 アーメド ベンブアリ

FW 18 モハメド・エル・アミーン・アムーラ

FW 20 アディル ブルビナ

FW 25 ファレス ゲジェミス

監督

ヴラディミル ペトコヴィッチ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります