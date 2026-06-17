アルゼンチンvsアルジェリア スタメン発表
[6.17 北中米W杯グループリーグ第1節](カンザスシティ)
※10:00開始
<出場メンバー>
[アルゼンチン]
先発
GK 23 エミリアーノ・マルティネス
DF 4 ゴンサロ・モンティエル
DF 6 リサンドロ・マルティネス
DF 13 クリスティアン・ロメロ
DF 25 ファクンド・メディナ
MF 7 ロドリゴ・デ・パウル
MF 16 ティアゴ・アルマダ
MF 20 アレクシス・マック・アリスター
MF 24 エンソ・フェルナンデス
FW 10 リオネル・メッシ
FW 22 ラウタロ・マルティネス
控え
GK 1 フアン・ムッソ
GK 12 ヘロニモ・ルジ
DF 2 マルコス・セネシ
DF 3 ニコラス・タグリアフィコ
DF 19 ニコラス・オタメンディ
DF 26 ナウエル・モリーナ
MF 5 レアンドロ・パレデス
MF 8 バレンティン・バルコ
MF 11 ジオバニ・ロ・チェルソ
MF 14 エセキエル・パラシオス
FW 9 フリアン・アルバレス
FW 15 ニコラス・ゴンサレス
FW 17 ジュリアーノ・シメオネ
FW 18 ニコ・パス
FW 21 ホセ マヌエル ロペス
監督
スカローニリオネル
[アルジェリア]
先発
GK 23 ルカ・ジダン
DF 2 アイサ・マンディ
DF 15 ラヤン・アイト・ヌーリ
DF 17 ラフィク・ベルガリ
DF 21 ラミ・ベンセバイニ
MF 14 ヒシャーム・ブダウィ
MF 19 ナビル・ベンタレブ
MF 22 イブラヒム・マザ
FW 9 アミーヌ・グイリ
FW 10 ファレス・シャイビ
FW 11 アニス・ハジ・ムーサ
控え
GK 1 メルヴィン マスティル
GK 16 ウサマ ベンボット
DF 3 アシュレフ アバダ
DF 4 モハメド トゥガイ
DF 5 ジネディーヌ ベライド
DF 13 ジャウエン ハジャム
DF 26 サミール・シェルギ
MF 6 ラミズ ゼルキ
MF 8 フセム・アワール
MF 24 ヤシン ティトラウィ
FW 7 リヤド・マフレズ
FW 12 アーメド ベンブアリ
FW 18 モハメド・エル・アミーン・アムーラ
FW 20 アディル ブルビナ
FW 25 ファレス ゲジェミス
監督
ヴラディミル ペトコヴィッチ
※10:00開始
<出場メンバー>
[アルゼンチン]
先発
GK 23 エミリアーノ・マルティネス
DF 4 ゴンサロ・モンティエル
DF 6 リサンドロ・マルティネス
DF 13 クリスティアン・ロメロ
DF 25 ファクンド・メディナ
MF 7 ロドリゴ・デ・パウル
MF 16 ティアゴ・アルマダ
MF 20 アレクシス・マック・アリスター
MF 24 エンソ・フェルナンデス
FW 22 ラウタロ・マルティネス
控え
GK 1 フアン・ムッソ
GK 12 ヘロニモ・ルジ
DF 2 マルコス・セネシ
DF 3 ニコラス・タグリアフィコ
DF 19 ニコラス・オタメンディ
DF 26 ナウエル・モリーナ
MF 5 レアンドロ・パレデス
MF 8 バレンティン・バルコ
MF 11 ジオバニ・ロ・チェルソ
MF 14 エセキエル・パラシオス
FW 9 フリアン・アルバレス
FW 15 ニコラス・ゴンサレス
FW 17 ジュリアーノ・シメオネ
FW 18 ニコ・パス
FW 21 ホセ マヌエル ロペス
監督
スカローニリオネル
[アルジェリア]
先発
GK 23 ルカ・ジダン
DF 2 アイサ・マンディ
DF 15 ラヤン・アイト・ヌーリ
DF 17 ラフィク・ベルガリ
DF 21 ラミ・ベンセバイニ
MF 14 ヒシャーム・ブダウィ
MF 19 ナビル・ベンタレブ
MF 22 イブラヒム・マザ
FW 9 アミーヌ・グイリ
FW 10 ファレス・シャイビ
FW 11 アニス・ハジ・ムーサ
控え
GK 1 メルヴィン マスティル
GK 16 ウサマ ベンボット
DF 3 アシュレフ アバダ
DF 4 モハメド トゥガイ
DF 5 ジネディーヌ ベライド
DF 13 ジャウエン ハジャム
DF 26 サミール・シェルギ
MF 6 ラミズ ゼルキ
MF 8 フセム・アワール
MF 24 ヤシン ティトラウィ
FW 7 リヤド・マフレズ
FW 12 アーメド ベンブアリ
FW 18 モハメド・エル・アミーン・アムーラ
FW 20 アディル ブルビナ
FW 25 ファレス ゲジェミス
監督
ヴラディミル ペトコヴィッチ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります