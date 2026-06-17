オズワルド伊藤、“伊集院光激怒騒動”から名誉挽回狙うが…千鳥ノブも呆れる失態「こいつアカンわ」

千鳥がMCを務めるバラエティ『チャンスの時間』（ABEMA SPECIALチャンネル）。

6月14日（日）の同番組では、騒動を起こした伊藤俊介（オズワルド）が名誉挽回に燃えるも、痛恨のミスを犯す場面があった。

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今回の企画は、“人間の欲望や人生を賭けの対象にした究極の遊戯”をテーマに、欲望を叶えようとする人物に密着し、その結末を予想する「人間パドック」。伊藤の「ベイスターズファンとして伊集院光さんに認められたい」という願いに密着した。

今年4月に出演したプロ野球順位予想番組で、伊集院光を大激怒させてしまった伊藤。その騒動をきっかけに、野球ファンから厳しい視線を向けられている彼が、名誉挽回をかけた「ベイスターズクイズ」に挑戦した。

番組冒頭、スタジオには騒動の一部始終を目撃した田中卓志（アンガールズ）、金ちゃん（鬼越トマホーク）らが登場し、伊藤がいかにして伊集院を怒らせたかを解説。

温厚な伊集院から「これ以上お前が出るなら俺は出ない」という発言まで飛び出したことが明かされると、伊藤は「厳密に言ったら…『俺、マネージャーに伊藤が出るなら出ないって言ってたんだよ』って」と補足。「ずっとムカついてたんだ…」と悲痛な告白をした伊藤に、千鳥は爆笑した。

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1週間の猛勉強をして迎えたクイズ本番。

順調に正解を重ねるかと思いきや、筒香嘉智選手の応援歌の穴埋め問題で、伊藤は「この夢 肩に乗せて」と謎の歌詞を回答し、金ちゃんや大悟から「肩に乗せるってなに？ インコ？」「筒香インコ事件や」とイジられることに。

さらに、東克樹投手の有名なフレーズを答える問題でも痛恨のミス。このまさかの失態に、ノブは「こいつアカンわ」「お前が『チャンスの時間』出るなら俺は出ない」と呆れ返り、スタジオは笑いに包まれた。