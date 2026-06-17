SUPER EIGHT、横山裕主演『今夜もシリアルキラーと待ち合わせ』主題歌「再咲」を担当 音源使用のPR映像が公開
■8月5日発売のSUPER EIGHT EP『ダンダーラ』に収録
SUPER EIGHTの横山裕が主演し、7月1日からスタートするカンテレ・フジテレビ系・新ドラマ枠「水ドラ★イレブン」の第1弾作品『今夜もシリアルキラーと待ち合わせ』（毎週水曜 後11：00）主題歌がSUPER EIGHTの新曲「再咲」（読み：さいさく）に決定した。さらに、同楽曲の音源とドラマの本編映像を使用したPR映像が解禁となった。
【写真】過去には…2024年『anan』“大トリ”表紙に登場したSUPER EIGHT
今作は、人と群れない一匹オオカミの刑事（横山）と、殺人鬼に触れると“殺した人数”が見えるという特異な能力を持つ女性（関水渚）が、それぞれ大切な人を奪われた復讐のため、秘密裏にバディを組み、日常に紛れる猟奇的な連続殺人鬼＝シリアルキラーと対峙していく、怒涛のバディサスペンス。
原作は、講談社『good!アフタヌーン』で連載中の同名漫画（原作：伊口紺氏／漫画：中村優児氏）で、その奇抜な特殊能力をフックにした斬新な設定と、先の読めないストーリー展開で、多くの読者を惹きつけている話題作だ。
ドラマに華を添える主題歌は、SUPER EIGHTが本作のために歌い上げる新曲「再咲」。何度でも再び咲く花のような強さをテーマに、“正しさとは何か”を問いかけながら、自分自身の感情と向き合い、葛藤しながらも、大切な誰かの存在によって希望を見出していく姿を描いた一曲となっている。SUPER EIGHTらしい骨太で力強いバンドサウンドに乗せ、疾走感と緊張感を感じさせるロックチューンに仕上がった。
また、新曲「再咲」は8月5日に発売となるSUPER EIGHT EP『ダンダーラ』に収録されることが決定。EP『ダンダーラ』初回限定“八”盤には本楽曲のMusic Clip＋Makingも収録。さらに、ドラマ第1話放送直後の7月2日午前0時からは各音楽配信サービスにて本楽曲が先行配信されることも同時に解禁となった。ドラマの世界観とリンクしながら、視聴者の背中を押す主題歌「再咲」に注目だ。
あわせて初解禁となったPR映像には、横山演じる磯貝のクールな登場シーンや、復讐のために手を組むことになるヒナタとの緊迫感あふれる出会いのシーンなど、ドラマのプロローグとなる本編映像が初公開されている。バックで流れる「再咲」の勢いのある疾走感が、日常に潜むサスペンスの世界観をより一層引き立て、短いPR映像ながらも、一度聴いたら耳に残るキャッチーなメロディーで、ドラマ本編への期待をかき立てる映像となっている。
SUPER EIGHTの横山裕が主演し、7月1日からスタートするカンテレ・フジテレビ系・新ドラマ枠「水ドラ★イレブン」の第1弾作品『今夜もシリアルキラーと待ち合わせ』（毎週水曜 後11：00）主題歌がSUPER EIGHTの新曲「再咲」（読み：さいさく）に決定した。さらに、同楽曲の音源とドラマの本編映像を使用したPR映像が解禁となった。
今作は、人と群れない一匹オオカミの刑事（横山）と、殺人鬼に触れると“殺した人数”が見えるという特異な能力を持つ女性（関水渚）が、それぞれ大切な人を奪われた復讐のため、秘密裏にバディを組み、日常に紛れる猟奇的な連続殺人鬼＝シリアルキラーと対峙していく、怒涛のバディサスペンス。
原作は、講談社『good!アフタヌーン』で連載中の同名漫画（原作：伊口紺氏／漫画：中村優児氏）で、その奇抜な特殊能力をフックにした斬新な設定と、先の読めないストーリー展開で、多くの読者を惹きつけている話題作だ。
ドラマに華を添える主題歌は、SUPER EIGHTが本作のために歌い上げる新曲「再咲」。何度でも再び咲く花のような強さをテーマに、“正しさとは何か”を問いかけながら、自分自身の感情と向き合い、葛藤しながらも、大切な誰かの存在によって希望を見出していく姿を描いた一曲となっている。SUPER EIGHTらしい骨太で力強いバンドサウンドに乗せ、疾走感と緊張感を感じさせるロックチューンに仕上がった。
また、新曲「再咲」は8月5日に発売となるSUPER EIGHT EP『ダンダーラ』に収録されることが決定。EP『ダンダーラ』初回限定“八”盤には本楽曲のMusic Clip＋Makingも収録。さらに、ドラマ第1話放送直後の7月2日午前0時からは各音楽配信サービスにて本楽曲が先行配信されることも同時に解禁となった。ドラマの世界観とリンクしながら、視聴者の背中を押す主題歌「再咲」に注目だ。
あわせて初解禁となったPR映像には、横山演じる磯貝のクールな登場シーンや、復讐のために手を組むことになるヒナタとの緊迫感あふれる出会いのシーンなど、ドラマのプロローグとなる本編映像が初公開されている。バックで流れる「再咲」の勢いのある疾走感が、日常に潜むサスペンスの世界観をより一層引き立て、短いPR映像ながらも、一度聴いたら耳に残るキャッチーなメロディーで、ドラマ本編への期待をかき立てる映像となっている。