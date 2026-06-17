阪神の下村海翔投手（２４）、今朝丸裕喜投手（２０）、育成ドラフト１位の神宮僚介投手（２３）＝東農大北海道オホーツク＝が１６日、甲子園で行われた１軍の試合前練習に参加した。３投手に「今後１軍で戦う可能性がある」と期待を寄せる藤川監督は練習参加の意図を「研修」と表現した。

久々に聖地に足を踏み入れた下村はランメニューを軽快にこなした。「１軍の雰囲気を経験させてもらいました」。春先に２度参加した甲子園での１軍練習に、ファームでの実戦登板を経て帰ってきた。

右肘のトミー・ジョン手術から２年。このほど、トレーナーが動きを管理する制限から外れた。「ここからは自分でいろいろ学んで、経験して、試合に慣れていくことが必要」と、本格的に見えてきた１軍登板に向けて言葉に力を込めた。

その下村の隣には、大竹とキャッチボールする２０歳の若武者の姿。今朝丸は「甲子園の雰囲気を味わいながら」汗を流した。１軍デビューを目指す高卒２年目。「一緒に練習させてもらって、少し実感が湧いた」と、１軍を色濃く体感できたようだった。

また、早期での支配下登録も考えられる神宮はブルペン入りし「そこそこ思うようなボールを投げられた」と手応え。３投手はそれぞれの立場で充実の時間を過ごした。