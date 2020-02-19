落語家・笑福亭鶴瓶がＭＣを務める日本テレビ系「ザ！世界仰天ニュース」が１６日放送された。

スケーターの本田真凜、俳優の本田望結を姉に持つ本田紗来がゲスト出演。同番組には９年ぶりの出演となって、ゲスト席前列センターで「大学１年生です」と笑顔を振りまいた。

前回出演時は小学生とあって、鶴瓶は「あっという間に大人になるもんなぁ」としみじみ。「全然変わってるよ。エレベーターで会って、ちょっとドキドキした」と大人への成長に驚いた。

本田は再現ドラマで主役を好演。「私、お芝居したことなくて。ほぼ初めてなんです」と振り返ると、鶴瓶からは「うまかったよ。（オファーが）来るで、いっぱい」と太鼓判を押された。

１９歳女子大生となった本田三姉妹末っ子の美貌に、ＳＮＳも騒然。「成長具合に理解が追い付かない」「きれいなお姉さんになったね〜」「大人になっててびっくり」「めっちゃかわいくなってるー」「可愛く成長してた」「肌の白さが際立ってた」と魅了されていた。