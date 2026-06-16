ももいろクローバーZが、プロ野球の読売ジャイアンツ・田中将大投手の2026年シーズン登場曲である「SECOND ROUTE」の配信を記念して、「田中将大投手サイン入り野球ボール」「ももいろクローバーZメンバー別サイン入りカラーボール」が当たるダウンロードキャンペーンの開催を発表した。

このキャンペーンでは、キャンペーン期間中にレコチョク・moraでそれぞれ「SECOND ROUTE」のハイレゾ音源を購入すると、抽選で特典がプレゼントされる。応募期間は6月30日23時59分までなので、ぜひチェックしてほしい。

この楽曲は、櫻坂46や超特急の楽曲も手掛けるK2DN.が作詞・作曲を担当。編曲はK2DN.に加え、M!LKやWEST.の楽曲制作にも携わるcorin.が手掛けた。本作は、田中投手の応援歌として制作された13作目の楽曲。旅をテーマに、「限界の先にある景色を目指す」というメッセージが込められており、田中投手の決意と覚悟を表現した熱量あふれるスタジアムロックに仕上がっているという。

◾️「会心の一劇」

2026年7月3日（金）リリース

配信：https://mcz.lnk.to/kaishin

※TVアニメ『炎の闘球女 ドッジ弾子』OP主題歌 作詞：zopp、Maho Hamaguchi

作曲：豊森裕介、マサ

編曲：田中タリラ、マサ

◾️「ムネモシュネ」

配信：https://mcz.lnk.to/MMN

※フマキラー「スキンベープシリーズ」CMタイアップソング 作詞：invisible manners（平山大介・福山 整）

作曲：invisible manners（平山大介・福山 整）

編曲：平田祥一郎（SUPA LOVE）

◾️『Momoiro Christmas 2025 ODYSSEY』LIVE Blu-ray & DVD

発売日：2026年8月19日（水）

購入：https://mcz.lnk.to/MC25BD

特設サイト：https://mcz-release.com/video/momoiro_xmas_2025

Momoiro Christmas 2025 ODYSSEY LIVE Blu-ray

品番：KIXM-655〜7

収録枚数：3枚組

価格：\13,500（税込）

音声[本編]：Dolby Atmos／リニアPCM 2ch

[特典映像]：リニアPCM 2ch



［DVD］

Momoiro Christmas 2025 ODYSSEY LIVE DVD

品番：KIBM-1152〜6

収録枚数：5枚組

価格：\13,500（税込）

音声：リニアPCM 2ch



＜映像特典＞

メイキング映像（仮）



＜セットリスト＞

【DAY1：2025年12月20日（土）】

1. 今宵、ライブの下で

2. Wee-Tee-Wee-Tee

3. MOON PRIDE

4. 猛烈宇宙交響曲・第七楽章「無限の愛」

5. Cosmic Commotion

6. サンタさん -ZZ ver.-

7. 夢の浮世に咲いてみな

8. MYSTERION

9. サラバ、愛しき悲しみたちよ

10. Heroes

11. 月色Chainon

12. 一粒の笑顔で…

13. 白い風

14. idola

overture 〜ももいろクローバーZ参上！！〜

15. 行くぜっ！怪盗少女 -ZZ ver.-

16. CONTRADICTION

17. 僕らのセンチュリー

18. レナセールセレナーデ

19. 可視光線

20. 月と銀紙飛行船

＜ENCORE＞

21. L.O.V.E.

22. HOLIDAY

23. いちごいちえ

24. モノクロデッサン -ZZ ver.-



【DAY2：2025年12月21日（日）】

1. 今宵、ライブの下で

2. Wee-Tee-Wee-Tee

3. MOON PRIDE

4. Event Horizon

5. Cosmic Commotion

6. サンタさん -ZZ ver.-

7. 夢の浮世に咲いてみな

8. MYSTERION

9. サラバ、愛しき悲しみたちよ

10. Heroes

11. 月色Chainon

12. きみゆき

13. 白い風

14. idola

overture 〜ももいろクローバーZ参上！！〜

15. 行くぜっ！怪盗少女 -ZZ ver.-

16. CONTRADICTION

17. SECRET LOVE STORY

18. レナセールセレナーデ

19. 可視光線

20. 月と銀紙飛行船

＜ENCORE＞

21. L.O.V.E.

22. 泣いちゃいそう冬

23. いちごいちえ

24. モノクロデッサン -ZZ ver.-

［Blu-ray］Momoiro Christmas 2025 ODYSSEY LIVE Blu-ray品番：KIXM-655〜7収録枚数：3枚組価格：\13,500（税込）音声[本編]：Dolby Atmos／リニアPCM 2ch[特典映像]：リニアPCM 2ch［DVD］Momoiro Christmas 2025 ODYSSEY LIVE DVD品番：KIBM-1152〜6収録枚数：5枚組価格：\13,500（税込）音声：リニアPCM 2ch＜映像特典＞メイキング映像（仮）＜セットリスト＞【DAY1：2025年12月20日（土）】1. 今宵、ライブの下で2. Wee-Tee-Wee-Tee3. MOON PRIDE4. 猛烈宇宙交響曲・第七楽章「無限の愛」5. Cosmic Commotion6. サンタさん -ZZ ver.-7. 夢の浮世に咲いてみな8. MYSTERION9. サラバ、愛しき悲しみたちよ10. Heroes11. 月色Chainon12. 一粒の笑顔で…13. 白い風14. idolaoverture 〜ももいろクローバーZ参上！！〜15. 行くぜっ！怪盗少女 -ZZ ver.-16. CONTRADICTION17. 僕らのセンチュリー18. レナセールセレナーデ19. 可視光線20. 月と銀紙飛行船＜ENCORE＞21. L.O.V.E.22. HOLIDAY23. いちごいちえ24. モノクロデッサン -ZZ ver.-【DAY2：2025年12月21日（日）】1. 今宵、ライブの下で2. Wee-Tee-Wee-Tee3. MOON PRIDE4. Event Horizon5. Cosmic Commotion6. サンタさん -ZZ ver.-7. 夢の浮世に咲いてみな8. MYSTERION9. サラバ、愛しき悲しみたちよ10. Heroes11. 月色Chainon12. きみゆき13. 白い風14. idolaoverture 〜ももいろクローバーZ参上！！〜15. 行くぜっ！怪盗少女 -ZZ ver.-16. CONTRADICTION17. SECRET LOVE STORY18. レナセールセレナーデ19. 可視光線20. 月と銀紙飛行船＜ENCORE＞21. L.O.V.E.22. 泣いちゃいそう冬23. いちごいちえ24. モノクロデッサン -ZZ ver.-