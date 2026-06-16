「とにかく顔が小さく手足が長い」“スタイルの良さが際立っていると思う40代男性俳優”ランキング1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年6月2日、全国10〜70代の男女300人を対象に、40代男性俳優に関するアンケートを実施しました。その中から、「スタイルの良さが際立っていると思う40代男性俳優」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、国際派俳優としてマルチに活躍するディーン・フジオカさんです。2004年に香港でモデルとして活動を始め、翌年に映画『八月の物語』で俳優デビューしました。その後、台北やジャカルタとアジアを中心に活躍し、現在は東京を拠点としています。身長は180cmと、映像で見る印象よりもさらに背が高いと感じるスタイルの持ち主です。
▼回答者コメント
「180cmあり、細身だけど体格がしっかりしている印象があるので、スタイルが良いなと思います。お顔立ちも整っていて余計にスマートに感じます」（20代女性／東京都）
「すらっとしたイメージがあり、役作りにおいても、素敵な印象です」（30代女性／愛知県）
「手足が長く、スーツ姿やフォーマルな服装がとても似合います。全体のバランスが良く、スタイルの良さが目立つと思います」（40代男性／北海道）
見事1位に輝いたのは、向井理さんです。向井さんは1982年生まれの神奈川県出身です。趣味はお酒や料理、キャンプで、休日は自ら和食の腕を振るうこともあるそうです。私生活では女優の国仲涼子さんと結婚されています。スマートな佇まいで身長は182cmもあり、想像以上の高身長にハッとさせられます。
▼回答者コメント
「とにかく小顔で細身で手足も長く姿勢も良い。実際の身長以上のスタイルの良さを感じる」（40代女性／沖縄県）
「ドラマの中で相手を追いかけて走るシーンがあったのだが、手足が長過ぎて走る姿に見とれてしまったから」（40代女性／大阪府）
「とにかく顔が小さく手足が長いので、並外れた頭身の良さが画面越しに伝わるからです」（40代女性／香川県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
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2位：ディーン・フジオカ／66票
2位にランクインしたのは、国際派俳優としてマルチに活躍するディーン・フジオカさんです。2004年に香港でモデルとして活動を始め、翌年に映画『八月の物語』で俳優デビューしました。その後、台北やジャカルタとアジアを中心に活躍し、現在は東京を拠点としています。身長は180cmと、映像で見る印象よりもさらに背が高いと感じるスタイルの持ち主です。
「180cmあり、細身だけど体格がしっかりしている印象があるので、スタイルが良いなと思います。お顔立ちも整っていて余計にスマートに感じます」（20代女性／東京都）
「すらっとしたイメージがあり、役作りにおいても、素敵な印象です」（30代女性／愛知県）
「手足が長く、スーツ姿やフォーマルな服装がとても似合います。全体のバランスが良く、スタイルの良さが目立つと思います」（40代男性／北海道）
1位：向井理／69票
見事1位に輝いたのは、向井理さんです。向井さんは1982年生まれの神奈川県出身です。趣味はお酒や料理、キャンプで、休日は自ら和食の腕を振るうこともあるそうです。私生活では女優の国仲涼子さんと結婚されています。スマートな佇まいで身長は182cmもあり、想像以上の高身長にハッとさせられます。
▼回答者コメント
「とにかく小顔で細身で手足も長く姿勢も良い。実際の身長以上のスタイルの良さを感じる」（40代女性／沖縄県）
「ドラマの中で相手を追いかけて走るシーンがあったのだが、手足が長過ぎて走る姿に見とれてしまったから」（40代女性／大阪府）
「とにかく顔が小さく手足が長いので、並外れた頭身の良さが画面越しに伝わるからです」（40代女性／香川県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)