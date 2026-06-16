Toshlが7月1日、アルバム『IM A SINGER VOL.4』をリリースする。同アルバム収録曲より「愛をとりもどせ!!」が6月17日に先行配信されることが発表となった。

「愛をとりもどせ!!」は放送中のアニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』のエンディングテーマに起用されているカバー曲だ。アニメソングのカバー曲を中心に収録される同アルバムを象徴する1曲として届けられる。楽曲アレンジはロックとオーケストラが融合した壮大な仕上がり。Toshlのボーカルが圧倒的だ。

アルバムのリリース形態は初回限定盤と通常盤の2種類。初回限定盤のBlu-rayにはオリジナル曲「煌めきは風」「運命の閃光」の弾き語りライブ映像のほか、『Toshl SELF LINER NOTES OF “IM A SINGER VOL.4”』と題したコメント映像、「ブチかませ」のミュージックビデオが収録される。

初回限定盤

初回限定盤

■アルバム『IM A SINGER VOL.4』

2026年7月1日(水)発売

予約リンク：https://toshl.lnk.to/ias4PR

【初回限定盤(CD+Blu-ray)】

TYCT-69388 \6,050(税込) \5,500(税抜)

【通常盤(CD)】

TYCT-69389 \3,630(税込) \3,300(税抜)

※初回限定盤と通常盤のジャケット写真は異なります

【UMストア限定セット(CD＋BD＋GOODS)】

\9,350(税込) \8,500(税抜)

2026年7月31日(金)発売

※2026年5月31日(日)23:59販売終了 ▼CD収録全10曲 ※初回限定盤 / 通常盤共通

01.愛をとりもどせ!!

02.紅蓮の弓矢

03.ミックスナッツ

04.ムーンライト伝説

05.魂のルフラン

06.secret base 〜君がくれたもの〜

07.虹

08.ブチかませ

09.運命の閃光

10.煌めきは風

▼Blu-ray収録内容 ※初回限定盤のみ

「煌めきは風」(弾き語りLive)

「運命の閃光」(弾き語りLive)

『Toshl SELF LINER NOTES OF “IM A SINGER VOL.4”』

「ブチかませ」MUSIC VIDEO ●初回封入特典：オリジナル ダイカットステッカー(全5種類のうち、いずれか1枚封入)

●CDショップ別購入者特典

・Amazon.co.jp：スマホポーチ

・楽天ブックス：アクリルキーホルダー

・セブンネットショッピング：マルチショルダーバッグ

・その他店舗 共通特典：B2告知ポスター

※チェーン別特典が付くショップは共通特典対象外となります

※ショップにより特典が付かない場合がございます

※購入特典は数に限りがあります。お早めのご予約をお勧めいたします ■先行デジタルシングル「ブチかませ」

配信リンク：https://toshl.lnk.to/buchikamasePR

■龍玄としプロデュース アニソンイベント＜ANISON LEGENDS FES JAPAN＞

7月4日(土) 石川県立音楽堂 コンサートホール(1,560席)

open14:30 / start15:30 / 18:30終演予定

◯屋外コスプレイベント：10:00〜17:30

〒920-0856 石川県金沢市昭和町20-1

JR金沢駅 兼六園口 徒歩約1分

プロデューサー：龍玄とし(Toshl)

▼出演

大黒摩季、松本梨香、森口博子、KENJI03(BACK-ON)、ゴールデンボンバー

※出演者は予告なく変更、キャンセルとなる場合がございます

▼チケット

・プラチナプレミアム席：32,000円

※最優先入場 / プレミアムパス / 龍玄としメッセージカード(予定)

・SS席：21,000円

・S席：16,000円

・A席：11,000円

・B席：8,000円

購入サイト：https://www.funity.jp/tickets/alfj/showlist

主催：ANISON LEGENDS FES JAPAN 制作委員会

後援：公益財団法人石川県音楽文化振興事業団

協力：金沢駅前にぎわい協議会、株式会社ガーデンホテル金沢

特別協力：株式会社北國新聞社

公式サイト：https://www.anilege.jp

公式Instagram / X：@anilege_jp

問合せ事務局：info@anilege.j