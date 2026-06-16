Stray Kidsのライブドキュメンタリー映画、特別応援上映会のアンコール上映が決定 全国5都市で 入場者プレゼントも
8人組ボーイズグループ・Stray Kidsに密着した初のライブドキュメンタリー映画 『Stray Kids : The dominATE Experience』が、5月15日より全国の映画館にて公開中。このたび、【発声OK!! STAY Party♪『Stray Kids : The dominATE Experience』アンコールスペシャル応援上映会】の開催が決定した。
【画像】Stray Kids応援上映「複製サイン入りスペシャルポストカード」
本作は、Stray Kids史上最大規模のワールドツアー『dominATE』（全35地域56公演）に密着したライブドキュメンタリー映画。2026年2月、世界61地域で公開されると、公開初週末に北米1724館で約560万ドル（約8.8億円）の興行収入を上げ、メキシコでは約210万ドル（約3.3億円）の興行成績で1位を獲得した。さらに、ドイツでは約160万ドル（約2.5億円）を記録し、現地K-POP映画史上最高のオープニング成績を達成した。また、イギリスとアイルランドでも約140万ドル（約2.2億円）の収益を上げ、歴代K-POP映画の最高興行作品として名を連ねた。
作品の核となるのは、アメリカ・ロサンゼルスの巨大会場 SoFiスタジアムで開催された歴史的な公演。その熱狂的なステージを、アデルやテイラー・スウィフトなど世界的なアーティストたちのライブ映像を手掛けてきたポール・ダグデール監督らが制作を指揮し、最新のカメラワークと音響で余すところなく撮影した。そして、ライブ映画にとどまらず、ツアーの舞台裏に密着したメイキングや、メンバーたちが抱く葛藤と情熱を語った独占インタビューも盛り込まれ、メンバーたちは、忙しいツアースケジュールを乗り越えながら、ステージ上の圧倒的なパフォーマンスから、バックステージでの飾らない素顔まで、Stray Kidsのアイデンティティが形成される瞬間を克明に映し出す。
本上映会限定の入場者プレゼントとして「複製サイン入りスペシャルポストカード」の配布も決定した。全国5大都市（北海道、東京、愛知、大阪、福岡）の全5劇場にて実施される。
■日時：6月24日（水）
※上映時間、上映回数、上映形式は劇場によって異なる。
■会場
北海道：ローソン・ユナイテッドシネマ札幌
東京：新宿バルト9
愛知：109シネマズ名古屋
大阪：T・ジョイ梅田
福岡：T・ジョイ博多
■鑑賞ルール
・歓声、応援、声出し、曲に合わせた手拍子、振り付け、拍手可能な上映。
・応援グッズ（タオル、ペンライトなど）の持ち込み、使用も可能。
【画像】Stray Kids応援上映「複製サイン入りスペシャルポストカード」
本作は、Stray Kids史上最大規模のワールドツアー『dominATE』（全35地域56公演）に密着したライブドキュメンタリー映画。2026年2月、世界61地域で公開されると、公開初週末に北米1724館で約560万ドル（約8.8億円）の興行収入を上げ、メキシコでは約210万ドル（約3.3億円）の興行成績で1位を獲得した。さらに、ドイツでは約160万ドル（約2.5億円）を記録し、現地K-POP映画史上最高のオープニング成績を達成した。また、イギリスとアイルランドでも約140万ドル（約2.2億円）の収益を上げ、歴代K-POP映画の最高興行作品として名を連ねた。
本上映会限定の入場者プレゼントとして「複製サイン入りスペシャルポストカード」の配布も決定した。全国5大都市（北海道、東京、愛知、大阪、福岡）の全5劇場にて実施される。
■日時：6月24日（水）
※上映時間、上映回数、上映形式は劇場によって異なる。
■会場
北海道：ローソン・ユナイテッドシネマ札幌
東京：新宿バルト9
愛知：109シネマズ名古屋
大阪：T・ジョイ梅田
福岡：T・ジョイ博多
■鑑賞ルール
・歓声、応援、声出し、曲に合わせた手拍子、振り付け、拍手可能な上映。
・応援グッズ（タオル、ペンライトなど）の持ち込み、使用も可能。