◆報知新聞社後援・関東中学校ゴルフ選手権女子団体決勝兼全国大会予選（１６日、山梨・シャトレーゼヴィンテージＧＣ、５９５９ヤード、パー７２、出場６校）

各校上位３人の合計スコアで争い、埼玉栄（埼玉）が通算２０オーバー２３６で、２年ぶりの栄冠に輝いた。昨年は共立女二（東京）に３連覇を阻まれたが、今年は１０打差をつけて見事に雪辱した。上位４校が８月２６、２７日に栃木・日光市のピートダイＧＣ・ＶＩＰコースで開催される全国大会出場を決めた。

埼玉栄は前半、共立女二に４打差をつけると、後半はさらにリードを広げた。立役者となったのは２年生の熱海ひまり。前半は２オーバー３８だったが、「気合いを入れ直した」という後半は１２番からの３連続バーディーもあって、１アンダー３５で回り、相手を突き放した。「去年は８０を打った私のせいで負けたので、今年はみんなを引っ張るように頑張りたいと思っていた」。熱海が強い気持ちを前面に出し、関東女王に返り咲いた。８月の全国大会では３連覇を目指す。

〈成績〉

【１位】埼玉栄（埼玉）２３６（小林令奈〈２〉８６、張錦笑〈２〉８５、中村優里〈３〉７８、熱海ひまり〈２〉７３）

【２位】共立女二（東京）２４６（中島悠希〈３〉８５、森田妃那乃〈２〉９０、和田桃香〈２〉７４、大房愛実〈２〉８７、古郡七紗〈１〉９７）

【３位】星の杜（栃木）２６９（渡辺海向〈３〉８１、赤松佑華〈１〉１０８、菊地美琴〈３〉８０）

【４位】多古（千葉）２９４（李依珂〈２〉８２、香取萌衣奈〈３〉１０５、平山晴菜〈３〉１０７）

〜以上、全国大会出場〜

【５位】日大一（東京）２９７

【６位】光英ＶＥＲＩＴＡＳ（千葉）３２６

※名前の後ろの丸数字は学年。

＜主催＞関東高等学校・中学校ゴルフ連盟＜協賛＞住友ゴム工業（ダンロップ）、アクシネット・ジャパン・インク、ミズノ、ヨネックス、煉瓦亭深川本店、ピア２１