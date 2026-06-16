【「wa-gu-mi」ONE PIECE 海賊船シリーズ】 6月12日発売 価格：各3,850円

「wa-gu-mi」 ONE PIECE 海賊船シリーズ全6種

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エーゾーンは、TVアニメ「ONE PIECE」に登場する海賊船を再現した「『wa-gu-mi』ONE PIECE 海賊船シリーズ」全6種を6月12日に発売した。価格は各3,850円。

本シリーズは、竹素材ならではの温かみある質感を活かした3Dクラフトアート。精巧なレーザーカットにより、それぞれの海賊船の特徴的なフォルムを表現している。帆部分には紙素材が採用されており、作品の世界観をよりリアルに再現した。

ラインナップは、「ゴーイング・メリー号」、「サウザンド・サニー号」、「レッド・フォース号」、「サーベル・オブ・ジーベック号」、「ポーラータング号」、「ヴィクトリアパンク号」の全6種。コンパクトで、デスクや棚にも飾りやすいサイズ感で、完成後はデスクや棚などに飾ることが可能。また、接着剤や工具を使用せずに組み立てられるため、クラフト初心者でも気軽に楽しめる。

（C）尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション