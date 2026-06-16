TOOBOEが、全国18都市を巡るワンマンツアー＜TOOBOE ONE MAN TOUR 2026〜2027『惹かれ薫る祝福』＞の開催を発表した。

TOOBOEにとって過去最大規模のツアーとなる本公演。これまでの最大規模ツアーは、2025年9月から10月にかけて開催された全国14都市を巡る＜残夏の怪物＞であり、今回はそれを上回る18都市での開催となる。ツアーの幕開けを飾る初日公演は、11月7日の東京・Shibuya LOVEZにて開催される。

独自の世界観と中毒性の高いサウンドで支持を集めるTOOBOEは、音楽シーンのみならずアニメ・カルチャーシーンからも熱い注目を集めている。本ツアーでは、これまで培ってきた表現力とライブパフォーマンスをさらに深化させ、新たな物語を描き出していく。

ツアータイトル「惹かれ薫る祝福」は、儚さと美しさが同居するTOOBOEならではの感性を象徴するものだという。公開されたキービジュアルには、深い青の世界に佇む一羽の鶴と淡く揺らめく光が描かれ、祝福と祈り、そしてどこか切なさを感じさせる幻想的な世界観が表現されている。また、アーティストビジュアルも静謐な存在感を放ち、本ツアーのコンセプトを印象付ける仕上がりになったとのことだ。

◾️＜TOOBOE ONE MAN TOUR 2026〜2027「惹かれ薫る祝福」＞

2026年11月7日（土）東京・Shibuya LOVEZ

OPEN 17:00 / START 18:00 (問) Live Nation H.I.P. 03-3475-9999 2026年11月12日（木）京都・KYOTO MUSE

OPEN 18:00 / START 18:30 (問) キョードーインフォメーション 0570-200-888 2026年11月14日（土）

熊本・B.9 V2 OPEN 17:00 / START 17:30 (問) キョードー西日本 0570-09-2424 2026年11月15日（日）鹿児島・SRホール

OPEN 17:00 / START 17:30 (問) キョードー西日本 0570-09-2424 2026年11月26日（木）宮城・仙台darwin

OPEN 18:00 / START 18:30 (問) GIPお問い合わせフォームhttps://www.gip-web.co.jp/t/info 2026年11月28日（土）北海道・CASINO DRIVE

OPEN 17:00 / START 17:30 (問) WESS 011-614-9999 2026年11月29日（日）北海道・PENNY LANE24

OPEN 16:45 / START 17:30 (問) WESS 011-614-9999 2026年12月11日（金）兵庫・神戸VARIT.

OPEN 18:00 / START 18:30 (問) キョードーインフォメーション 0570-200-888 2026年12月12日（土）鳥取・米子laughs

OPEN 17:00 / START 17:30 (問) YUMEBANCHI(岡山) 086-231-3531 2027年1月16日（土）

福岡・DRUM LOGOS OPEN 16:45 / START 17:30 (問) キョードー西日本 0570-09-2424 2027年1月17日（日）広島・LIVE VANQUISH

OPEN 17:00 / START 17:30 (問) YUMEBANCHI(広島) 082-249-3571 2027年1月24日（日）大阪・BIGCAT

OPEN 17:00 / START 18:00 (問) キョードーインフォメーション 0570-200-888 2027年1月31日（日）愛知・名古屋ダイアモンドホール

OPEN 17:00 / START 18:00

(問) サンデーフォークプロモーション 052-320-9100 2027年2月6日（土）石川・金沢EIGHT HALL

OPEN 17:00 / START 17:30 (問) FOB金沢 076-232-2424 2027年2月7日（日）長野・CLUB JUNK BOX

OPEN 17:00 / START 17:30 (問) FOB新潟 025-229-5000 2027年2月13日（土）香川・高松DIME

OPEN 17:00 / START 17:30

(問) デューク高松 087-822-2520 2027年2月14日（日）

静岡・UMBER OPEN 17:00 / START 17:30 (問) サンデーフォークプロモーション静岡 054-284-9999 2027年2月21日（日）神奈川・KT Zepp Yokohama

OPEN 17:00 / START 18:00 (問) Live Nation H.I.P. 03-3475-9999 ▼チケット料金

・東京公演

全席指定 ￥6,800（税込・入場時別途ドリンク代）

U-20 全席指定 ￥5,000（税込・入場時別途ドリンク代）

・11月12日京都公演〜2月14日静岡公演

スタンディング ￥6,300（税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付）

U-20 スタンディング ￥5,000（税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付）

・神奈川公演

1階スタンディング ￥6,300（税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付）

U-20 1階スタンディング ￥5,000（税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付）

2階指定席 ￥6,800（税込・入場時別途ドリンク代） ＜U-20チケット注意事項＞

※公演当日20歳までの方が対象です。

※入場時、年齢のわかる身分証をご提示いただきます。

※身分証の確認ができない場合は、一般チケットとの差額をお支払いいただきご入場となります。

※払い戻しは行いませんので、忘れずに身分証をご持参ください。 ＜注意事項＞

※お一人様4枚まで

※3歳以上有料

※チケットは全て電子チケットとなります。 ▼チケット先行受付

・INUGOYA先行：6月16日（火）18:00〜6月28日（日）23:59

（ルート限定／ぴあ）

・オフィシャル先行：7月2日（木）12:00〜7月12日（日）23:59

https://w.pia.jp/t/tooboe/

・オフィシャル2次先行：7月16日（木）12:00〜7月26日（日）23:59

https://w.pia.jp/t/tooboe/

・ぴあ独占先行：8月1日（土）12:00〜8月11日（火・祝）23:59

https://w.pia.jp/t/tooboe/

※各プレイガイド先行：後日発表 ▼一般発売

・チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/tooboe/

・ローソンチケット：https://l-tike.com/tooboe/

・イープラス：https://eplus.jp/tooboe/

※一般発売日：後日発表

◾️＜ONE MAN LIVE 2026 “LOVE”＞ 日程：2026年8月21日（金）

会場：SHIBUYA LINE CUBE

開場 18:00 / 開演 19:00 料金：全席指定 ￥8,000（税込・入場時別途ドリンク代）