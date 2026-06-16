横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズの「ドーレ」に新作マカロンの「フレーバー5種アソートボックス」が登場。

ミルクプラリネ・福岡八女産「煎茶」・ラズベリー・バニラ・オレンジシトロンの5種をセットしたアソートボックスが販売されます！

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「ドーレ」フレーバー5種アソートボックス

料金：2,500円(税込)

販売期間：期間：2026年7月1日（水）〜2027年3月31日（水）

販売時間：10:00〜19:00

販売場所：ペストリーショップ「ドーレ」（B1F）

予約・問い合わせ：レストラン総合予約 045-411-1188（10:00〜19:00）、Web

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズのペストリーショップ「ドーレ」にて、マカロンの新作「フレーバー5種アソートボックス」が登場。

好評を博した「チュアオショコラ」に続き、パリの名店で研鑽を積んだペストリーシェフ 佐藤 浩一が手がける、待望の新作マカロンが販売されます☆

「フレーバー5種アソートボックス」は、シェフ佐藤氏のスペシャリテであるマカロンへの深い造詣と長年培った技術、研ぎ澄まされた美意識が結集された一箱。

異なる素材の個性を丁寧に引き出しながら、繊細な食感と凝縮感のある味わいを両立した、5種のフレーバーが詰め込まれています。

フランス菓子の伝統をベースに、素材の組み合わせと食感のコントラストを追求する、シェフ佐藤氏ならではのアプローチが随所に光るマカロンです。

それぞれに異なる表情を持つフレーバーは「ミルクプラリネ」「煎茶」「ラズベリー」「バニラ」「オレンジシトロン」の全5種。

「ミルクプラリネ」は、ヘーゼルナッツをキャラメリゼし、砕いた自家製プラリネが忍ばせてあります。

福岡・八女産「煎茶」は、香ばしい香りがマカロンの風味に奥行きをプラス。

「ラズベリー」は、ホワイトチョコレートベースのマイルドなラズベリーガナッシュと、ジュレの酸味が絶妙に調和しています。

厳選バニラビーンズをたっぷり使用した「バニラ」は、ホワイトチョコレートガナッシュです！

「オレンジシトロン」は、オレンジクリームと自家製レモンコンフィの酸味が爽やか。

マカロンをスペシャリテとするシェフ佐藤氏だからこそ生み出せる、個性豊かでありながら洗練された味わいがそろっています。

大切な人への手土産や特別な日のギフトにも最適な、マカロンのアソートボックスです☆

ミルクプラリネ Milk Praline

ヘーゼルナッツをキャラメリゼして砕いた、自家製プラリネをミルクチョコレートのガナッシュに合わせ、コク深くリッチな味わいに仕立てられたミルクプラリネ。

ひと口かじると、ミルクの甘みとキャラメリゼされたヘーゼルナッツの香ばしさが重なり合い、後を引く豊かな風味が広がります。

煎茶 Sencha Green Tea

福岡県八女産の煎茶を粗挽きにし、チョコレートクリームに丁寧に練り込んだ煎茶。

茶葉本来の香ばしい香りと、ほのかな渋みが口の中でじんわりと広がる、和を感じる一粒です。

ラズベリー Raspberry

ホワイトチョコレートベースのマイルドなラズベリークリームの中に、果実感あふれるジュレをとじこめたラズベリー。

やさしい甘みと鮮やかな酸味が絶妙に調和した、フレッシュな味わいです。

バニラ Vanilla

厳選されたバニラビーンズをたっぷり使用し、バニラ本来の甘さと芳醇な香りを存分に引き出したマカロン。

シンプルながらも奥行きのある、贅沢な一粒です。

オレンジシトロン Orange Citron

アーモンドのコクを感じるオレンジクリームに、自家製レモンコンフィをアクセントに加えたオレンジシトロン。

柑橘の甘みと酸味が重なり合う、爽やかでフルーティな味わいです！

新作マカロン5種を詰め込んだ、洗練されたアソートボックス。

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「ドーレ」の「フレーバー5種アソートボックス」は、2026年7月1日から2027年3月31日まで販売です！

※写真はイメージです

※仕入れの状況により、一部料理内容の変更、または盛り付け等が変わる場合があります

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