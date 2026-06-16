欧州株　上げ幅拡大、原油安を好感、騰落銘柄数も上げ優勢に
東京時間17:24現在
英ＦＴＳＥ100　 10459.77（+29.15　+0.28%）
独ＤＡＸ　　25075.95（+181.94　+0.73%）
仏ＣＡＣ40　 8431.29（+47.28　+0.57%）
スイスＳＭＩ　 13755.22（+37.68　+0.27%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間17:24現在
ダウ平均先物SEP 26月限　52206.00（+77.00　+0.15%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 26月限　7626.25（-0.25　0.00%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 26月限　30869.75（+5.50　+0.02%）