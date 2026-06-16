欧州株 上げ幅拡大、原油安を好感、騰落銘柄数も上げ優勢に
欧州株 上げ幅拡大、原油安を好感、騰落銘柄数も上げ優勢に
東京時間17:24現在
英ＦＴＳＥ100 10459.77（+29.15 +0.28%）
独ＤＡＸ 25075.95（+181.94 +0.73%）
仏ＣＡＣ40 8431.29（+47.28 +0.57%）
スイスＳＭＩ 13755.22（+37.68 +0.27%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間17:24現在
ダウ平均先物SEP 26月限 52206.00（+77.00 +0.15%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 26月限 7626.25（-0.25 0.00%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 26月限 30869.75（+5.50 +0.02%）
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仏ＣＡＣ40 8431.29（+47.28 +0.57%）
スイスＳＭＩ 13755.22（+37.68 +0.27%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
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ダウ平均先物SEP 26月限 52206.00（+77.00 +0.15%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 26月限 7626.25（-0.25 0.00%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 26月限 30869.75（+5.50 +0.02%）