ティモシー・シャラメ、ニックス53年ぶりの優勝に歓喜の絶叫「オスカー獲得よりずっといい！」
NBAニューヨーク・ニックスのファンで、今シーズンは恋人カイリー・ジェンナーとの観戦デートも話題を集めたティモシー・シャラメ。ニックスが53年ぶりの優勝を決めた試合もコートサイドで応援しており、「オスカーよりずっといい！」と叫ぶ姿がキャッチされた。
【写真】オスカー逃したティモシー・シャラメ、授賞式後にカイリー・ジェンナーとラブラブ姿 密着＆頬にキス
現地時間6月13日、米テキサス州サンアントニオのフロスト・バンク・センターで開催された第5戦で、見事優勝を決めたニックス。Page Sixによると、会場が歓喜に沸くなか、カメラを向けられたティモシーは、「オスカーよりずっといい！ ニックスがチャンピオンだよ、ベイビー！」と、応援でかすれた声で絶叫したという。
またVarietyによると、ティモシーはその後、ロッカールームで行われたシャンパンシャワーにも参加。シャンパンから目を保護するゴーグルが必要かと聞かれ、「僕はアスリートじゃないから大丈夫。そんな資格はない。普段はスタントダブルにしてもらっている」と冗談めかして答えたそうだ。
今年、『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』で、自身3度目となるアカデミー賞主演男優賞ノミネートを果たしたティモシーだが、オスカーレース中に行われたイベントで、バレエやオペラはオワコンだと発言し物議をかもし、その後に行われたアカデミー賞授賞式では受賞を逃している。
今年の主演男優賞は『罪人たち』のマイケル・B・ジョーダンが受賞。いまだオスカー無冠のティモシーだけに、つい皮肉が口をついたのかもしれない。
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現地時間6月13日、米テキサス州サンアントニオのフロスト・バンク・センターで開催された第5戦で、見事優勝を決めたニックス。Page Sixによると、会場が歓喜に沸くなか、カメラを向けられたティモシーは、「オスカーよりずっといい！ ニックスがチャンピオンだよ、ベイビー！」と、応援でかすれた声で絶叫したという。
今年、『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』で、自身3度目となるアカデミー賞主演男優賞ノミネートを果たしたティモシーだが、オスカーレース中に行われたイベントで、バレエやオペラはオワコンだと発言し物議をかもし、その後に行われたアカデミー賞授賞式では受賞を逃している。
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