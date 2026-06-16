表情豊かなビーグルさんの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で3万5000回再生を突破し、「不満そうwww」「めちゃくちゃ可愛いw」「死ぬほど笑いました」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：犬が人間のご飯を欲しがるので、仕方なくケージに入れた結果→ふと後ろを覗くと…まさかの『ブチギレ顔』】

ご飯を分けてほしくて…

TikTokアカウント「user59128041619442」の投稿主さんは、ちょっぴり食いしん坊なビーグルさんとの暮らしを紹介しています。ビーグルさんは、この日も人間のご飯が気になって仕方なかったそうです。食卓の周りをうろうろしながら「ひと口ちょうだい！」と猛アピール。しかし、人間用のご飯はあげられません。

あまりにも熱心におねだりを続けるため、飼い主さんはやむなくケージの中へ入ってもらうことにしました。ところがビーグルさんは納得できなかった様子。柵の隙間から鼻先をぐいっと突き出し、不満たっぷりの表情で食卓を見つめていたそうです。

まさかのブチギレ顔に爆笑♪

それでも諦めきれなかったビーグルさん。しばらくして飼い主さんが後ろを振り返ると、思わず吹き出してしまう光景が広がっていました。

なんと柵に口元を押し付けすぎたせいで、唇がめくれ上がり歯茎が全開状態に。鋭い眼差しで食卓を見つめる姿は、まるで本気で怒っているかのようです。しかし本人は真剣そのもの。ご飯への執念が生み出した独特すぎる“ブチギレ顔”に、飼い主さんはもちろん、多くの人が大笑いしたのでした。

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「なんだこのエンタメ力高すぎるわんこは…」「ビーグルの歯茎初めて見たwww」「ついあげたくなっちゃう」など沢山の反響がありました。

ニヒル顔からお疲れ顔まで

ビーグルさんの魅力は食いしん坊なところだけではありません。普段からとても表情豊かで、ときには人間のようなニヒルな笑みを浮かべたり、まるで一日働き終えたかのような脱力顔を見せたりするそうです。

その一方で、カメラを向けるとキラキラした瞳で凛とした笑顔を披露してくれることも。コロコロ変わる表情は見ていて飽きることがなく、どの顔も愛らしさ満点。豊かな感情がそのまま顔に出てしまうところも、ビーグルさんの大きな魅力なのでした。

TikTokアカウント「user59128041619442」には、わんこの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「user59128041619442」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。