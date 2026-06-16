歌手でタレントの「あのちゃん」ことあのが15日深夜放送のテレビ朝日系「あのちゃんねる」（火曜深夜0時15分）に出演。苦手なことを明かした。

スタジオ共演者のベッキーが「家の片付けが苦手…」と切り出すと、あのは頭を触りながら「お掃除の話をされると頭が…めっちゃ苦手。考えるだけで苦手で」と反応した。

片付ける順番として「洋服かな。洋服が散らばって多いから、それを片付けないと他に手をつけられない。ボク、ホントにモノが捨てられないので」と説明。「この間、初めて古着屋さんに行って、15万円になった」と明かした。

同番組は今放送回で最終回を迎えた。番組冒頭の左上に小さな文字で「※5月10日に収録」とのテロップが掲出された。収録のため、あのが番組終了の経緯に触れることなく番組は終わった。最後に「あのちゃんねる最終回 今までご覧いただき ありがとうございました！！」とのテロップが出た。

あのを巡っては、冠番組「あのちゃんねる」内で、あのが共演者からの問いに答える形で、嫌いな芸能人が女優でタレントの鈴木紗理奈（48）だと告白。放送後、鈴木が自身のインスタグラムで不快感をあらわにし、放送局のテレビ朝日をはじめ、あのと鈴木の双方が所属事務所を通じて謝罪する事態となっていた。そして同局が番組終了を発表していた。