辻希美、高1長男への“1週間分”の手作り弁当を一挙公開「毎朝頑張っております!!!!」 ボリューム＆彩り豊か
5児の母でタレントの辻希美（38）が15日、自身のブログを更新。高校1年生の長男・青空さん（せいあ・15）のために作った、“1週間分”の手作り弁当を一挙に公開した。
【写真】「毎朝頑張っております!!!!」辻希美が公開した、ボリューム＆彩り豊かな高1長男への“1週間分”の手作り弁当
この春から、高校に進学した青空さんへの弁当作りが毎朝のルーティンになっている辻。
この日の投稿では、「気づいたらblog1週間ぶりだ 先週月曜日に更新したきりしてなくて今日月曜日や〜ん」と忙しい日々を過ごしていることを伝えるとともに、「って事で今日のお弁当 そして先週のお弁当」と週をまたいで月〜金の5日分の手作り弁当をまとめて披露した。
「毎朝頑張っております!!!!」と話す弁当には、卵焼きやエビフライ、唐揚げ、飾り切りしたウインナーなど、どの日の弁当にもバラエティ豊かなおかずが彩りよく、ボリューム感たっぷりに詰め込まれている。
辻は2007年6月、タレントの杉浦太陽（45）と結婚。同年11月に長女の希空（のあ・18）、10年12月に長男・青空さん、13年3月に次男・昊空さん（そら・13）、18年12月に三男・幸空さん（こあ・7）、昨年8月に次女・夢空ちゃん（ゆめあ・0）が誕生した。
【写真】「毎朝頑張っております!!!!」辻希美が公開した、ボリューム＆彩り豊かな高1長男への“1週間分”の手作り弁当
この春から、高校に進学した青空さんへの弁当作りが毎朝のルーティンになっている辻。
この日の投稿では、「気づいたらblog1週間ぶりだ 先週月曜日に更新したきりしてなくて今日月曜日や〜ん」と忙しい日々を過ごしていることを伝えるとともに、「って事で今日のお弁当 そして先週のお弁当」と週をまたいで月〜金の5日分の手作り弁当をまとめて披露した。
辻は2007年6月、タレントの杉浦太陽（45）と結婚。同年11月に長女の希空（のあ・18）、10年12月に長男・青空さん、13年3月に次男・昊空さん（そら・13）、18年12月に三男・幸空さん（こあ・7）、昨年8月に次女・夢空ちゃん（ゆめあ・0）が誕生した。