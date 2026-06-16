『Popteen』モデル・萌々花、本格“おうち麻辣湯”に反響 料理動画総再生数500万回超「作ってみたい」「おなかが空く」
『Popteen』レギュラーモデルとして活動する萌々花が、TikTokに投稿した自作の麻辣湯レシピ動画が、10万回再生を突破した。週5回以上麻辣湯を食べるという熱烈な愛好家として知られ、料理関連コンテンツの総再生数は500万回を超えている。
【写真】自作麻辣湯を食べる萌々花
今回公開した動画では、自身のこだわりを詰め込んだ“おうち麻辣湯”の作り方を紹介。具材選びから味付けまで細部にこだわった本格的なレシピを披露し、視聴者からは「作ってみたい」「本格的すぎる」「見ているだけでおなかが空く」といったコメントが寄せられている。
萌々花は2010年1月25日生まれ。料理好きの現役高校生インフルエンサーとして活動している。TikTokで発信する料理動画は、愛らしいルックスとのギャップを感じさせる本格的な腕前が注目を集め、Z世代を中心に人気を拡大している。
これまで投稿してきた料理コンテンツの総再生数は500万回を突破。特に麻辣湯への深い愛情はファンの間でも広く知られており、“週5麻辣湯生活”というライフスタイルそのものが話題を呼んでいる。
【写真】自作麻辣湯を食べる萌々花
今回公開した動画では、自身のこだわりを詰め込んだ“おうち麻辣湯”の作り方を紹介。具材選びから味付けまで細部にこだわった本格的なレシピを披露し、視聴者からは「作ってみたい」「本格的すぎる」「見ているだけでおなかが空く」といったコメントが寄せられている。
これまで投稿してきた料理コンテンツの総再生数は500万回を突破。特に麻辣湯への深い愛情はファンの間でも広く知られており、“週5麻辣湯生活”というライフスタイルそのものが話題を呼んでいる。