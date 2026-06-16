1973年以来となる53年ぶりのNBA制覇…ニックスの優勝記念グッズが販売開始

ファナティクス・ジャパンから、ニューヨーク・ニックスのNBAファイナルチャンピオングッズを、NBA公式オンラインストア「NBA Store Japan」で販売を開始した。

1973年以来、実に53年ぶり通算3度目のNBA制覇を果たしたニューヨーク・ニックス。今シーズンはレギュラーシーズンをイースタン・カンファレンス3位で終えると、プレーオフでは13連勝という圧巻の成績を残した。NBAファイナルの第4戦では、29点差をひっくり返す歴史に残る大逆転勝利を収め、勢いそのままに優勝を果たしている。

今回販売されるチャンピオングッズには、ファイナルを戦ったロスター選手のジャージがプリントされた「ジャージーロスターTシャツ」や、トロフィーの周りにサインが描かれた「ロスタートロフィーアッパーTシャツ」など、多彩なデザインのアイテムが登場。

さらに、3Dメタリッククルーネックをはじめ、アクリルスタンドアップセット、ロッカールームタオル、ピンセット3点など、栄冠を祝う記念グッズが豊富にラインナップされている。歴史的瞬間を祝うグッズの数々は、ファン待望のアイテムとなりそうだ。

【画像】ニューヨーク・ニックスNBAファイナルチャンピオングッズ