女優でタレントのYOU（61）が15日放送のBSフジ「小峠英二の試乗最高！」（月曜後10・00）にゲスト出演。かつての芸能界についてぶっちゃける場面があった。

憧れたまま一度も乗らずに終わった夢の一台、近い将来乗ってみたい一台、過去と未来の憧れの車に試乗する番組。この日はYOUの憧れだという、「走るシーラカンス」とも呼ばれた三菱のデボネア、未来の愛車候補としてメルセデス・ベンツの最新モデルである「E220d AVANTGARDE」を試乗した。

小峠とはプライベートでもよく食事をする仲だといい、大の旧車好きという共通点もあり、社内では旧車あるあるで盛り上がる中、小峠が「旧車乗ってて渋滞巻き込まれたら、停まる場所探しますもんね。本当そんなことばかり考えながら」ともらすと、YOUは「それを人はストレスと言う」と笑った。

さらに「でもなんか昔って、知らないけど遅刻オッケーだった気がしてたんです」とYOU。「だって今、浜田（雅功）さんだって、ギリギリだけど、いらっしゃるじゃない。誰も来ませんでしたからね、昔」とぶっちゃけた。

「だからちょっと車が停まっても、そんなにストレスはなかった」と続けると、小峠は「なんすか、誰も来ませんって。仕事場に」とツッコミ。

YOUは「誰も来ないんですよ。スタッフさんと下っ端は行きますけど、大御所は来ない。誰も来ないっす」と懐かしんだ。