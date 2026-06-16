大井川鉄道(静岡県島田市)は、昨年11月より営業運転を開始した「12系客車」を使った電気機関車(EL)牽引の急行列車で、「お座敷サービス」を始める。タイパ(タイムパフォーマンス)が重視され、新幹線をはじめ「目的地へいかに早く着くか」が求められる現代において、本プランはその真逆を行く「列車という舞台で、ひたすらだらだらと、贅沢で自由なくつろぎの時間を過ごすこと」を目的に考案したもの。公共の乗り物でありながら、周囲の視線を気にせず自分だけの「秘密基地」にこもるような、贅沢で矛盾した非日常空間を過ごすことができる。

▽運転日 6月27日(土)、7月4日(土)、18日(土)、19日(日)、25日(土)、8月9日(日)、23日(日)、30日(日)、9月26日(土)、27日(日)。10月以降の運転日はEL急行に12系客車が充当される。詳細は大井川鉄道公式ホームページ（ https://daitetsu.jp/）まで。

▽設定区間 金谷駅 ↔ 川根温泉笹間渡駅 (往復乗車)

▽商品概要 【往復パック】

1ボックスあたりのご利用人数：大人＋小児・乳幼児 ３名まで

旅行代金：2,500円 + ご乗車区間の運賃・急行料金、もしくは大井川本線フリーきっぷ 例：大人2名で金谷↔川根温泉笹間渡を1往復利用の場合、お座敷サービス 旅行代金 2,500円 + 往復運賃 1,840円 x 2名分 + 往復急行料金 3,000円 x 2名分 = 12,180円 (税込)

※ 商品はオプショナル旅行商品。ご乗車には、別途有効な乗車券・急行券（または大井川本線フリーきっぷ）が 人数分必要。

※ 最少催行人員は1名、添乗員は同行しない。