“新しい”ベルギー代表の可能性。マキシム・デ・カイペルは自信をのぞかせる「良い選手たちが揃っている。一番大事なのは団結すること」【Ｗ杯】

“新しい”ベルギー代表の可能性。マキシム・デ・カイペルは自信をのぞかせる「良い選手たちが揃っている。一番大事なのは団結すること」【Ｗ杯】