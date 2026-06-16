“新しい”ベルギー代表の可能性。マキシム・デ・カイペルは自信をのぞかせる「良い選手たちが揃っている。一番大事なのは団結すること」【Ｗ杯】
Ｗ杯と聞いて、ベルギー代表のマキシム・デ・カイペルの脳裏に最初に浮かぶのは、母国の代表チームの姿ではなかった。
「最初に思い浮かぶのは南アフリカ大会だ。オランダが決勝まで進み、アンドレス・イニエスタのゴールでスペインに敗れた大会だった」
2010年の南アフリカ大会。当時、デ・カイペルは９歳だった。この時、ベルギーは予選敗退に終わり、本大会の舞台には立てなかった。
一方で隣国オランダは決勝まで勝ち進み、世界王者まであと一歩に迫った。現在ブライトンでプレーするDFにとって、Ｗ杯の原風景は、自国の躍進ではなく、隣国の挑戦だった。
だがその８年後、ベルギーは世界の注目を集める存在になる。
「ベルギーが準々決勝でブラジルを破り、準決勝まで進んだ2018年ワールドカップもよく覚えている。あれはベルギー史上でも最も大きな試合の一つだったかもしれない」
2018年ロシア大会。ベルギーはラウンド16で日本を３−２で下し、準々決勝ではブラジルを撃破した。日本にとっては、２点を先行しながら土壇場で逆転を許した苦い記憶として残る大会だが、ベルギーにとっては黄金世代が頂点に最も近づいた大会だった。
当時、デ・カイペルは17歳。テレビの前でその戦いを見守っていた世代である。
ケビン・デ・ブライネ、エデン・アザール、ロメル・ルカク、ティボー・クルトワ、ヴァンサン・コンパニ、アクセル・ヴィツェル、ヤン・フェルトンゲン、トビー・アルデルヴァイレルト――。ベルギーサッカー史上屈指の才能が集まった黄金世代は、長年にわたって「国際大会の優勝候補」と目されながらも、ついにタイトルには届かなかった。
それでも、デ・カイペルにとって彼らは憧れの存在だった。
「ベルギーがブラジルと戦ったあの準々決勝を見た時、僕は17歳だった。ベルギーサッカー史上でも最も歴史的な試合の一つだ。それから数年後に、彼らと一緒にワールドカップを戦えるなんて本当に光栄。８年前の彼らと同じことを僕たちも成し遂げられたらと思う」
その言葉には、青年時代の記憶と現在が重なっている。しかも今では、かつて画面越しに見ていた選手たちと同じロッカールームにいる。
「ベルギー史上最高の選手たちの何人かとプレーできるのは、本当に光栄なことだ」
さらに印象的だったのは、デ・カイペルが黄金世代の人間性について語った部分だ。
「思っていたより自然だった。彼らは優れた選手なだけではなく、人間としても本当に素晴らしい。だから居心地が良くて、一緒にプレーすることが、とても簡単に感じられた」
今回のベルギー代表は、2018年の再現を目ざすチームではない。彼らは過渡期にある。
デ・ブライネ（34）、ルカク（33）、クルトワ（34）、ヴィツェル（37）、トマ・ムニエ（34）ら黄金世代の主力が代表に残る一方で、ジェレミー・ドク（24）、アマドゥ・オナナ（24）、シャルル・デ・ケテラーレ（25）、ゼノ・デバスト（22）、センヌ・ラメンス（23）、そしてデ・カイペル（25）ら新世代が中心になりつつある。
今回のベルギー代表は、「黄金世代最後の挑戦」であり、同時に「新世代最初の挑戦」でもあるのだ。デ・カイペル自身も、その立場を強く意識している。
「今は新しいグループだ。黄金世代もそうだったように、僕たちも新しいチームとしてスタートしなければならなかった。彼らも高いレベルに到達するまでには時間が必要だったし、僕たちも同じだ」
ベルギー代表に向けられる視線も変化した。
2010年にＷ杯出場を逃していた国が、2018年には世界のベスト４に入った。大きな成功によって期待は膨らみ、黄金世代への評価も確立された。しかし、新しい世代は違う環境の中で歩み始めている。
「最初に思い浮かぶのは南アフリカ大会だ。オランダが決勝まで進み、アンドレス・イニエスタのゴールでスペインに敗れた大会だった」
2010年の南アフリカ大会。当時、デ・カイペルは９歳だった。この時、ベルギーは予選敗退に終わり、本大会の舞台には立てなかった。
だがその８年後、ベルギーは世界の注目を集める存在になる。
「ベルギーが準々決勝でブラジルを破り、準決勝まで進んだ2018年ワールドカップもよく覚えている。あれはベルギー史上でも最も大きな試合の一つだったかもしれない」
2018年ロシア大会。ベルギーはラウンド16で日本を３−２で下し、準々決勝ではブラジルを撃破した。日本にとっては、２点を先行しながら土壇場で逆転を許した苦い記憶として残る大会だが、ベルギーにとっては黄金世代が頂点に最も近づいた大会だった。
当時、デ・カイペルは17歳。テレビの前でその戦いを見守っていた世代である。
ケビン・デ・ブライネ、エデン・アザール、ロメル・ルカク、ティボー・クルトワ、ヴァンサン・コンパニ、アクセル・ヴィツェル、ヤン・フェルトンゲン、トビー・アルデルヴァイレルト――。ベルギーサッカー史上屈指の才能が集まった黄金世代は、長年にわたって「国際大会の優勝候補」と目されながらも、ついにタイトルには届かなかった。
それでも、デ・カイペルにとって彼らは憧れの存在だった。
「ベルギーがブラジルと戦ったあの準々決勝を見た時、僕は17歳だった。ベルギーサッカー史上でも最も歴史的な試合の一つだ。それから数年後に、彼らと一緒にワールドカップを戦えるなんて本当に光栄。８年前の彼らと同じことを僕たちも成し遂げられたらと思う」
その言葉には、青年時代の記憶と現在が重なっている。しかも今では、かつて画面越しに見ていた選手たちと同じロッカールームにいる。
「ベルギー史上最高の選手たちの何人かとプレーできるのは、本当に光栄なことだ」
さらに印象的だったのは、デ・カイペルが黄金世代の人間性について語った部分だ。
「思っていたより自然だった。彼らは優れた選手なだけではなく、人間としても本当に素晴らしい。だから居心地が良くて、一緒にプレーすることが、とても簡単に感じられた」
今回のベルギー代表は、2018年の再現を目ざすチームではない。彼らは過渡期にある。
デ・ブライネ（34）、ルカク（33）、クルトワ（34）、ヴィツェル（37）、トマ・ムニエ（34）ら黄金世代の主力が代表に残る一方で、ジェレミー・ドク（24）、アマドゥ・オナナ（24）、シャルル・デ・ケテラーレ（25）、ゼノ・デバスト（22）、センヌ・ラメンス（23）、そしてデ・カイペル（25）ら新世代が中心になりつつある。
今回のベルギー代表は、「黄金世代最後の挑戦」であり、同時に「新世代最初の挑戦」でもあるのだ。デ・カイペル自身も、その立場を強く意識している。
「今は新しいグループだ。黄金世代もそうだったように、僕たちも新しいチームとしてスタートしなければならなかった。彼らも高いレベルに到達するまでには時間が必要だったし、僕たちも同じだ」
ベルギー代表に向けられる視線も変化した。
2010年にＷ杯出場を逃していた国が、2018年には世界のベスト４に入った。大きな成功によって期待は膨らみ、黄金世代への評価も確立された。しかし、新しい世代は違う環境の中で歩み始めている。