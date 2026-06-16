全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・小伝馬町のピッツァ店『PIZZERIA IL TAMBURELLO』です。

ビート感あり！見た瞬間食べたくなる1枚

マラドーナが描かれた大きなタンブレッロ（タンバリン）や青を基調とした空間、現地製の薪窯。食材も基本現地産。「僕がナポリで感動したことを感じてほしい」（店主：大坪さん）という思いを込めて2010年にオープンしたピッツェリアだ。

マリナーラ1500円

『PIZZERIA IL TAMBURELLO（ピッツェリア イル・タンブレッロ）』マリナーラ 1500円

「ピッツァ職人は演者だとも思う」というように、音楽を奏でるように生地を伸ばし、焼く、その所作も見どころ。

『PIZZERIA IL TAMBURELLO（ピッツェリア イル・タンブレッロ）』店主 大坪善久さん

店主：大坪善久さん「薪窯の前に立つと元気が出て1日楽しめます」

昨年、ナポリピッツァ世界選手権（カプート杯）のSTG部門で世界一に。マリナーラを焼いての優勝は同部門でも初の快挙。マリナーラはシンプルであるがゆえに人が出るといい、どう火が入るか、溶けるか。こだわりのトマトソースは薪窯の中で仕上げるイメージだという。

【書籍『ピッツァ職人』著者：井川直子さんコメント】

色っぽさと男っぽさの同居したピッツァを焼く人です。軽いんだけど、スカッと焼けていて食べたあとのキレがある、爽快感ある味わい。大坪さんのマリナーラは、実はよく考えられているんですが、さりげなく洒脱。所作も洗練されてズルい男です（笑）。

『PIZZERIA IL TAMBURELLO（ピッツェリア イル・タンブレッロ）』

小伝馬町『PIZZERIA IL TAMBURELLO（ピッツェリア イル・タンブレッロ）』

［店名］『PIZZERIA IL TAMBURELLO（ピッツェリア イル・タンブレッロ）』

［住所］東京都中央区日本橋堀留町1-2-9DIGDUG1階

［電話］03-6661-6628

［営業時間］11時半〜14時（13時半LO）、17時〜22時（21時LO）※火曜は夜営業のみ

［休日］日・月

［交通］地下鉄日比谷線小伝馬町駅3番出口から徒歩3分

撮影／浅沼ノア、取材／池田一郎

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、マルゲリータと並ぶナポリの代表的なピザ「マリナーラ」の画像をご覧いただけます。

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年4月号発売時点の情報です。

【画像】熱々ジュルジュルのトマトソースにそそられる！ マルゲリータに次ぐ代表的なナポリピッツァ「マリナーラ」（7枚）