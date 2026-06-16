2026年6月16日（火） MLB ドジャース vs レイズ 試合結果
開催：2026.6.16
会場：ドジャースタジアム
結果：[ドジャース] 4 - 3 [レイズ]
MLBの試合が16日に行われ、ドジャースタジアムでドジャースとレイズが対戦した。
ドジャースの先発投手はエリック・ラウアー、対するレイズの先発投手はニコラス・マルティネスで試合は開始した。
1回表、4番 ライアン・ビレード 初球を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでレイズ得点 LAD 0-2 TB
2回表、9番 テーラー・ウォールズ 4球目をスクイズ成功でレイズ得点 LAD 0-3 TB
2回裏、6番 カイル・タッカー 8球目を打って右中間スタンドへのスリーランホームランでドジャース得点 LAD 3-3 TB
7回裏、9番 ミゲル・ロハス 初球を打って左中間スタンドへのホームランでドジャース得点 LAD 4-3 TB
試合は4対3でドジャースの勝利となった。
この試合の勝ち投手はドジャースのカイル・ハートで、ここまで2勝1敗1S。負け投手はレイズのスティーブン・マッツで、ここまで4勝4敗0S。ドジャースのスコットにセーブがつき、1勝3敗8Sとなっている。
なお、ドジャースの大谷翔平はこの試合で4打数、0安打、0打点、打率は.298となっている。
ここまでドジャースは46勝27敗で（ナ・リーグ）西地区1位。一方レイズは41勝28敗で1.5ゲーム差の（ア・リーグ）東地区2位となっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-06-16 13:56:22 更新