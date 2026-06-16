開催：2026.6.16

会場：ドジャースタジアム

結果：[ドジャース] 4 - 3 [レイズ]

MLBの試合が16日に行われ、ドジャースタジアムでドジャースとレイズが対戦した。

ドジャースの先発投手はエリック・ラウアー、対するレイズの先発投手はニコラス・マルティネスで試合は開始した。

1回表、4番 ライアン・ビレード 初球を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでレイズ得点 LAD 0-2 TB

2回表、9番 テーラー・ウォールズ 4球目をスクイズ成功でレイズ得点 LAD 0-3 TB

2回裏、6番 カイル・タッカー 8球目を打って右中間スタンドへのスリーランホームランでドジャース得点 LAD 3-3 TB

7回裏、9番 ミゲル・ロハス 初球を打って左中間スタンドへのホームランでドジャース得点 LAD 4-3 TB

試合は4対3でドジャースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はドジャースのカイル・ハートで、ここまで2勝1敗1S。負け投手はレイズのスティーブン・マッツで、ここまで4勝4敗0S。ドジャースのスコットにセーブがつき、1勝3敗8Sとなっている。

なお、ドジャースの大谷翔平はこの試合で4打数、0安打、0打点、打率は.298となっている。

ここまでドジャースは46勝27敗で（ナ・リーグ）西地区1位。一方レイズは41勝28敗で1.5ゲーム差の（ア・リーグ）東地区2位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-16 13:56:22 更新