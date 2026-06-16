佐久間大介のラフな濃いめピンクロングヘア＆スウェット姿が「ゆるい格好なのに色っぽい」「美しすぎるビジュ」「目が眩むほどかっこいい」

【写真】佐久間大介のラフな濃いめピンクロングヘア＆スウェット姿ラジオオフショット

Snow Manの佐久間大介がパーソナリティを務めるラジオ番組『Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』（文化放送）公式Xで、6月13日放送回のオフショットが公開された。

■シンプルなコーディネートで映える髪色や表情に注目

公開されたのは、シンプルなグレーのスウェットのセットアップ姿の佐久間が、ニッコリ微笑み顔を傾けて、番組タイトルが書かれたボードを頭上に掲げているオフショット。トレードマークの長めのピンクヘアの色が、濃いめのカラーで映えているところにも注目。

コメント欄には「美しすぎるビジュ」「ゆるい格好なのに色っぽい」「目が眩むほどかっこいい」などといったファンの声が続々と到着

なお番組公式Xには、前週6月6日の放送にゲスト出演した日本テレビアナウンサー・伊藤遼と佐久間のツーショットも公開されている。

■『マテムり』オフショット

顔を傾けてボードを掲げる、しなやかな姿勢も披露。

■佐久間＆伊藤アナ 親友オフショット

この日の放送ではふたりでせいろ蒸しを料理。