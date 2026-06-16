HANA、ワクワク感をダンスで表現「とても楽しかったです」 自然体な演技にも挑戦【コメント全文】
7人組ガールズグループ・HANA（CHIKA、NAOKO、JISOO、YURI、MOMOKA、KOHARU、MAHINA）が、Amazonプライム会員限定のビッグセール「プライムデー」のCM「ワクワク広がる」篇に出演する。
【CMカット】踊りだす…！Amazon「プライムデー」CMに出演するHANA
今回の「プライムデー」のCMは、ビッグセールの高揚感をダンスで表現した「ワクワク広がる」篇となる。「プライムデー」の開始を知った瞬間、人々が思わず身体を動かしてしまうようなワクワクが止まらない感情を描いている。CMは、HANAのメンバーたちが「プライムデー」の開始を知るシーンからスタート。最初はつい肩が動いてしまう程度の小さなリアクションだったものが、次第に周囲を巻き込みながら大きなダンスへと発展していく。
HANAのメンバーたちによる自然体で遊び心あふれる表情や、思わずまねしたくなる軽快な振り付けも見どころのひとつ。盆踊りや現代のグループダンスカルチャーなど、日本に根づく「身体を通して感情を共有する文化」からもインスピレーションを受けており、HANAならではの一体感あるパフォーマンスを通して、「プライムデー」に向けた高揚感をエンターテインメントとして表現している。
ホテルのロビーをイメージした、きらびやかなスタジオに集まったHANAのメンバーがソファーで談笑しているシーンでは、普段のパフォーマンスとは異なり、演技がメインの撮影だったが、日頃から長く時間を共にしているだけあって、HANAのプライベートな空間にいるかのような自然な雰囲気を撮影できた。
目玉であるダンスの撮影は、スマートフォンを見てMOMOKAが「プライムデー」の開始を知るシーンからスタート。抑えきれないワクワクに身体が動き出し、ほかのメンバーを巻き込み、さらに一体感ある動きへと増幅していく。HANAのメンバーはオリジナリティあふれるダンスをフリースタイルで披露し、徐々に高まっていく「プライムデー」への高揚感を表現した。そんな楽しそうなHANAに触発され、撮影スタッフからも歓声が上がるほど、スタジオは徐々に熱気に包まれていった。心からダンスを愛し、個性的でありながら一体感のあるHANAのパフォーマンスの余韻に浸りながら、温かな拍手とともに撮影は締めくくられた。
同CMは、23日から特設ページ、7月3日から全国のテレビで放映されるほか、ウェブやSNSなど各種媒体でも順次公開される。
HANAの特設ページでは、「プライムデー」に登場するセール対象商品の中からメンバーそれぞれが選んだ注目商品を紹介。普段はあまり知ることができないHANAのお買い物の様子が垣間見られる、「プライムデー」だからこそ実現したコンテンツとなっている。さらに、特設ページではHANAが出演する「プライムデー」のCMのメイキング映像も、22日まで視聴できる。今後も「プライムデー」に向けてさまざまなコンテンツが追加される。
【HAN・CHIKAのコメント】
この度はAmazonさんの「プライムデー」のお仕事をさせていただき、本当にありがとうございました。初めてダンボールを持って撮影したり、踊りながら「プライムデー」の喜びを表現したり、とても楽しかったです。最近もAmazonでヘッドフォンを買ったのですが、撮影を思い出して改めて関わらせていただけたことに驚いていました。Amazonさんは買い物、ビデオ、音楽などなど、自分の生活に欠かせないほど、たくさん愛用しているので本当にうれしいです！
【CMカット】踊りだす…！Amazon「プライムデー」CMに出演するHANA
今回の「プライムデー」のCMは、ビッグセールの高揚感をダンスで表現した「ワクワク広がる」篇となる。「プライムデー」の開始を知った瞬間、人々が思わず身体を動かしてしまうようなワクワクが止まらない感情を描いている。CMは、HANAのメンバーたちが「プライムデー」の開始を知るシーンからスタート。最初はつい肩が動いてしまう程度の小さなリアクションだったものが、次第に周囲を巻き込みながら大きなダンスへと発展していく。
ホテルのロビーをイメージした、きらびやかなスタジオに集まったHANAのメンバーがソファーで談笑しているシーンでは、普段のパフォーマンスとは異なり、演技がメインの撮影だったが、日頃から長く時間を共にしているだけあって、HANAのプライベートな空間にいるかのような自然な雰囲気を撮影できた。
目玉であるダンスの撮影は、スマートフォンを見てMOMOKAが「プライムデー」の開始を知るシーンからスタート。抑えきれないワクワクに身体が動き出し、ほかのメンバーを巻き込み、さらに一体感ある動きへと増幅していく。HANAのメンバーはオリジナリティあふれるダンスをフリースタイルで披露し、徐々に高まっていく「プライムデー」への高揚感を表現した。そんな楽しそうなHANAに触発され、撮影スタッフからも歓声が上がるほど、スタジオは徐々に熱気に包まれていった。心からダンスを愛し、個性的でありながら一体感のあるHANAのパフォーマンスの余韻に浸りながら、温かな拍手とともに撮影は締めくくられた。
同CMは、23日から特設ページ、7月3日から全国のテレビで放映されるほか、ウェブやSNSなど各種媒体でも順次公開される。
HANAの特設ページでは、「プライムデー」に登場するセール対象商品の中からメンバーそれぞれが選んだ注目商品を紹介。普段はあまり知ることができないHANAのお買い物の様子が垣間見られる、「プライムデー」だからこそ実現したコンテンツとなっている。さらに、特設ページではHANAが出演する「プライムデー」のCMのメイキング映像も、22日まで視聴できる。今後も「プライムデー」に向けてさまざまなコンテンツが追加される。
【HAN・CHIKAのコメント】
この度はAmazonさんの「プライムデー」のお仕事をさせていただき、本当にありがとうございました。初めてダンボールを持って撮影したり、踊りながら「プライムデー」の喜びを表現したり、とても楽しかったです。最近もAmazonでヘッドフォンを買ったのですが、撮影を思い出して改めて関わらせていただけたことに驚いていました。Amazonさんは買い物、ビデオ、音楽などなど、自分の生活に欠かせないほど、たくさん愛用しているので本当にうれしいです！