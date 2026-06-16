3つの言葉の空欄を埋めて正しい日本語を完成させるクイズです。外部に漏れてしまう状態、物事に向き合う姿勢をヒントに、共通するひらがな2文字を導き出して語彙力を試してみましょう。

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言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！

今回は、素通りしてしまう現象、美容の手法、そして割り切る考え方という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

つ□□け
あ□□り
りく□□き

ヒント：内緒話が他人に丸聞こえになっている状況。顔のベースメイクをかなり濃く重ねてしまった状態。そして、その場の感情や直感に従う様子を思い浮かべてみてください。

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正解：つぬ

正解は「つぬ」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「つぬ」を入れると、次のようになります。

つつぬけ（筒抜け）
あつぬり（厚塗り）
りくつぬき（理屈抜き）

どれも正しい日本語になりますね。今回は、内部の情報が外部へ漏れ伝わってしまう状況から、ファンデーションを過剰に肌へ乗せる行為、さらには純粋に物事を楽しむスタンスまでを網羅しました。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです

(文:All About ニュース編集部)