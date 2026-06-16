【ひらがなクイズ】解けると快感！ 共通する2文字を埋めてみよう！ ヒントはメイク
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、素通りしてしまう現象、美容の手法、そして割り切る考え方という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
つ□□け
あ□□り
りく□□き
ヒント：内緒話が他人に丸聞こえになっている状況。顔のベースメイクをかなり濃く重ねてしまった状態。そして、その場の感情や直感に従う様子を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「つぬ」を入れると、次のようになります。
つつぬけ（筒抜け）
あつぬり（厚塗り）
りくつぬき（理屈抜き）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、内部の情報が外部へ漏れ伝わってしまう状況から、ファンデーションを過剰に肌へ乗せる行為、さらには純粋に物事を楽しむスタンスまでを網羅しました。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、素通りしてしまう現象、美容の手法、そして割り切る考え方という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
つ□□け
あ□□り
りく□□き
ヒント：内緒話が他人に丸聞こえになっている状況。顔のベースメイクをかなり濃く重ねてしまった状態。そして、その場の感情や直感に従う様子を思い浮かべてみてください。
↓
↓
↓
↓
↓
正解：つぬ正解は「つぬ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「つぬ」を入れると、次のようになります。
つつぬけ（筒抜け）
あつぬり（厚塗り）
りくつぬき（理屈抜き）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、内部の情報が外部へ漏れ伝わってしまう状況から、ファンデーションを過剰に肌へ乗せる行為、さらには純粋に物事を楽しむスタンスまでを網羅しました。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)