YENAが、約1年半ぶりとなる日本単独公演＜2026 YENA LIVE TOUR [So Near Yet So Far, Another Wo2ld!] In Tokyo＞を、6月13日・14日の2日間にわたり東京・Zepp DiverCity(TOKYO)で開催した。

本公演は、2025年2月に開催された初の日本単独コンサート＜2025 YENA 1ST CONCERT “四角からはじまる異世界!” 旅行 > in Japan＞に続く物語の“第2章”として位置付けられている。前回公演で幕を開けたYENAならではの“異世界”が、さらにスケールアップした形で描かれ、観客を新たな冒険へと誘った。

ライブは、世界各地でダンスチャレンジが話題となっている「Catch Catch」、そしてSNSを中心に大きな反響を呼んだ「NEMONEMO - Japanese Ver. -」で華やかにスタート。続く、初音ミクがフィーチャリングとして参加し、話題となった「STAR! (feat. Hatsune Miku)」では、ポップでカラフルなYENAの魅力が全開となり、会場は冒頭から高揚感に包まれた。

「Drama Queen」「U」「Being a good girl hurts」では、大型LED映像や小道具を巧みに取り入れた演出が展開された。楽曲ごとに表情を変えるステージは、まるでひとつのミュージカル作品を観ているかのよう。ポップスターとしての華やかさとストーリーテラーとしての表現力が共存する、YENAならではの世界が広がった。

MCでは観客を“冒険者”と呼びかけ、本公演のコンセプトをファンと共有。さらに、自身が最近夢中になっている韓国発の“ギャルミーム”を披露するなど、飾らないトークで会場を和ませた。ステージ上で圧倒的な存在感を放つ一方、親しみやすい素顔をのぞかせるそのギャップもまた、YENAの魅力のひとつだ。

「Sugar」では観客をステージへ招き、ファンとの距離の近さを感じさせる特別な時間を演出。さらに、YENA自身が大好きな初音ミクの、代表曲「World is Mine」のカバーも披露した。原曲への敬意を込めながらもYENAならではの表現を加えたパフォーマンスは、彼女の豊かな表現力を改めて印象付けた。

VCRを挟み、白を基調とした衣装から一転、シックなブラックコーディネートで再登場。ハンドマイクを手に、バンドサウンドが際立つ楽曲群を立て続けに披露し、パワフルかつエモーショナルなボーカルで観客を魅了した。

後半のMCでは、SNSで話題の「Catch Catchチャレンジ」を観客とともに楽しむ場面も。また、「364」では事前にファンへ“宿題”として歌唱練習を呼びかけており、本番では客席から自然と歌声が広がった。YENAの歌声と観客の歌声が重なり合い、会場には心地よい一体感が生まれていた。続いて披露された日本オリジナル曲「DNA」では、アーティストとして歩み続ける決意と情熱をエネルギッシュなパフォーマンスで表現。客席の熱量もさらに高まり、ライブはクライマックスへと向かう。

その後も客席へ歩み寄りながら一人ひとりと目を合わせ、ファンへ感謝の気持ちを届けるYENA。IZ*ONEとして活動していた時期に初めて作詞・作曲を手がけた「The giving tree」では、アーティストとして歩んできた軌跡と成長を感じさせた。

本編ラストを飾ったのは、YENAの代表曲「SMILEY」。ポジティブなエネルギーに満ちたパフォーマンスが会場いっぱいに広がり、観客を笑顔で包み込みながら本編を締めくくった。アンコールでは、TVアニメ『DIGIMON BEATBREAK』のエンディングテーマ「ミラミラ」を披露。さらにゲッコーモンもステージに登場し、会場からは大きな歓声が上がった。

©本郷あきよし・フジテレビ・東映アニメーション

アジアツアーのフィナーレとして開催された今回の東京公演。アーティストとしてさらなる進化を遂げながら、独自の“異世界”を描き続けるYENAの今後の日本での活動にも期待が高まる。

◾️セットリスト

Intro + Catch Catch

NEMONEMO -Japanese Ver.-

STAR! (feat. Hatsune Miku)

Drama Queen

U

Being a good girl hurts

Sugar

Anyone But You

World is Mine (Hatsune Miku Cover Stage)

Damn U

Sticker

Lxxk 2 U

364

Good Morning

DNA

It was love

Déjà Vu

The giving tree

(DAY1) The Ugly Duckling/(DAY2)Pretender

SMILEY

（ Encore ）

ミラミラ

SMARTPHONE + NEMONEMO (Remix Ver.) ◆セットリストプレイリスト

◾️シングル「ミラミラ/ STAR! (feat. Hatsune Miku)」

2026年6月10日（水）リリース

https://jvcmusic.lnk.to/yena_mirrormirror_star ◇初回限定盤A（CD+DVD

VIZL-2529 / 4,400円（税込）

・CD収録内容

1.ミラミラ

2.STAR! (feat. Hatsune Miku)

3.NEMONEMO-Japanese Ver.-

4.ミラミラ -Instrumental-

5.STAR! (feat. Hatsune Miku) -Instrumental-

6.NEMONEMO -Instrumental-

・DVD収録内容

1.STAR! (feat. Hatsune Miku) Music Video

2.STAR! (feat. Hatsune Miku) Making Movie

・封入特典：フォトカードA ver.(全5種のうち1種封入)

https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIZL-2529.html ◇初回限定盤B（CD+PHOTOBOOK）

VIZL-2530 / 4,400円（税込）

・豪華フォトブック付属

・スリーブケース仕様

・CD収録内容（初回限定盤Aと同内容）

・封入特典：フォトカードB ver.(全5種のうち1種封入)

https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIZL-2530.html ◇通常盤

VICL-37817 / 1,650円（税込）

・CD収録内容

1.ミラミラ

2.STAR! (feat. Hatsune Miku)

3.NEMONEMO -Japanese Ver.-

・封入特典：フォトカードC ver.(全5種のうち1種封入)

https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-37817.html ◇VICTOR ONLINE STORE盤（CD+GOODS）

VOSF-15918 / 4,400円（税込）

・ミラミラ アクリルスタンドキーホルダー付属

・CD収録内容（初回限定盤Aと同内容）

・封入特典：フォトカードD ver.(全5種のうち1種封入)

https://victor-store.jp/item/108570

◾️デジモン完全新作TVアニメーション『DIGIMON BEATBREAK』 ©本郷あきよし・フジテレビ・東映アニメーション ▼INTRODUCTION

人間の思考や感情から生まれる「e-パルス」は、AIサポートデバイス「サポタマ」のエネルギー源として活用されていた。目覚ましい発展を遂げるその陰で、恐るべき怪物が現れる。e-パルスを喰らって進化する生命体「デジモン」である。

天馬トモロウは、サポタマから突如現れたゲッコーモンとの出会いをきっかけに、非日常へと巻き込まれていく。

人間とデジモンが描く新しい未来とは── ▼STAFF

原案／本郷あきよし

シリーズディレクター／宮元宏彰

シリーズ構成／山口亮太

キャラクターデザイン／小島隆寛

デジモンデザイン／渡辺けんじ

アニメーションデジモンデザイン／浅沼昭弘

美術監督／神綾香

色彩設計／横山さよ子

CGディレクター／大曽根悠介

撮影監督／石山智之

編集／西村英一

音楽／桶狭間ありさ

制作／フジテレビ・読売広告社・東映アニメーション ▼CAST

天馬トモロウ：入野自由

ゲッコーモン：潘めぐみ

咲夜レーナ：黒沢ともよ

プリスティモン：田村睦心

久遠寺マコト：関根有咲

キロプモン：久野美咲

沢城キョウ：阿座上洋平

ムラサメモン：濱野大輝 ▼放送情報

フジテレビ他にて10月5日より毎週日曜朝9時より放送中

※地域により放送時間・曜日が異なります。 ▼関連サイト

デジモンアニメポータル

〈公式サイト〉https://digimon-anime.com/

〈公式X〉 https://x.com/Digimon_Anime

〈公式TikTok〉https://www.tiktok.com/@digimon_anime