リッチェルのベビー用品部門は、赤ちゃんのできた、うれしい、やってみたいという気持ちを引き出す「TLI（以下トライ）マグシリーズ」のデザインを一新し、6月中旬から全国のベビー用品専門店などで順次販売を開始した。

リッチェルの「トライマグシリーズ」は口唇トレーニングをしながら、「ストロー飲み」・「コップ飲み」のどちらもしっかりマスターできるアイテムが揃っている。「ストロー飲み」では口をすぼめる練習や吸い上げる練習を、「コップ飲み」では口を閉じて飲む練習や舌の正しい位置を覚える練習ができる。はじめての「飲む」は、親子にとってのちいさなチャレンジ。新たなデザインは、これまでの使いやすさはそのままに、毎日が少し楽しくなる色や柄で、うまくいった日も、そうでない日も、やがて“できた”につながっていくように、赤ちゃんのはじめての「飲む」にそっと寄り添う。豊富なバリエーションで、お気に入りのデザインを選べる。

トライシリーズとは、毎日少しずつ成長する赤ちゃんの「できた」「うれしい」に寄り添いながら次の「やってみたい」を引き出すトライシリーズ。

［小売価格］

トライ もれない幅広ストローマグR：1980円

トライ もれないストローマグR：1980円

トライ もれない保冷ストローマグR 300：4510円

トライ もれない保冷ストローマグR 450：5060円

トライ コップ飲み練習カップ：1210円

トライ コップ飲みマスターセットR：2530円

トライ のみやすいコップマグR：1980円

トライ のみやすい保冷コップマグR 300：4510円

トライ マグセットR：3630円

（すべて税込）

［発売日］6月中旬

リッチェル＝https://www.richell.co.jp