「日プ新世界」岡田彪吾、コン評「Neko（ねこ）」ダンス動画に反響殺到「猫耳は反則」「想像超えてきた」
【モデルプレス＝2026/06/16】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」に参加していた岡田彪吾（HYUGO）が6月16日までに自身のInstagramを更新。ダンス動画を投稿し、話題を集めている。
【写真】「日プ」元練習生「最強に可愛い」話題の猫耳姿
Stray Kids（ストレイキッズ）のバックダンサー経験を持つ岡田は、4月23日放送の第1回順位発表式で77位となり脱落。グループバトルでは、リーダーとしてチームメンバーを引っ張る熱血ぶりが話題を呼んでいた。岡田は、脱落後にInstagramを開設し、コンセプト評価曲である「Fuego」や「KICK」を披露。グループバトルでのエネルギッシュなパフォーマンスが印象的だっただけに、ファンからは真逆のキュートな楽曲「Neko（ねこ）」のダンス動画を期待する声が多数寄せられていた。
そして今回、岡田は「苦手にしては頑張ったほうかな、、？」とつづり、ディズニーランドで撮影した「Neko（ねこ）」のダンス動画を公開。自身が好きと公言しているキャラクター・マリーのカチューシャを装着し、軽やかに踊り上げた。なお、1日の投稿では「もしコンセプト踊れてたならBlackAngelがしたかったです」（※原文ママ）ともつづっていた。
この投稿を受け、ファンからは「待ってました」「猫耳は反則」「最強に可愛い」「嬉しすぎる」「想像超えてきた」などの声が上がっている。
日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こした。オーディションは、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％視聴者の投票によってデビューメンバーが決定した。過去3回開催されたグループオーディションでは、JO1（ジェイオーワン）、INI（アイエヌアイ）、ME:I（ミーアイ）が誕生。なお、ファイナルでは、デビューグループ名が「KO1KEYZ」（読み：コイキーズ）であることも発表されている。（modelpress編集部）
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【写真】「日プ」元練習生「最強に可愛い」話題の猫耳姿
◆「日プ新世界」岡田彪吾の「Neko」ダンス動画が話題
Stray Kids（ストレイキッズ）のバックダンサー経験を持つ岡田は、4月23日放送の第1回順位発表式で77位となり脱落。グループバトルでは、リーダーとしてチームメンバーを引っ張る熱血ぶりが話題を呼んでいた。岡田は、脱落後にInstagramを開設し、コンセプト評価曲である「Fuego」や「KICK」を披露。グループバトルでのエネルギッシュなパフォーマンスが印象的だっただけに、ファンからは真逆のキュートな楽曲「Neko（ねこ）」のダンス動画を期待する声が多数寄せられていた。
この投稿を受け、ファンからは「待ってました」「猫耳は反則」「最強に可愛い」「嬉しすぎる」「想像超えてきた」などの声が上がっている。
◆「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」
日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こした。オーディションは、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％視聴者の投票によってデビューメンバーが決定した。過去3回開催されたグループオーディションでは、JO1（ジェイオーワン）、INI（アイエヌアイ）、ME:I（ミーアイ）が誕生。なお、ファイナルでは、デビューグループ名が「KO1KEYZ」（読み：コイキーズ）であることも発表されている。（modelpress編集部）
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