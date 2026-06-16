ABEMA『シャッフルアイランドSeason7』、メンバー発表 『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』『月とオオカミちゃん』参加者ら…美男美女14人が集結
ABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー『シャッフルアイランド』シリーズの新シーズン、『シャッフルアイランド Season7』が7月7日（後9：00〜）より放送を開始する。今回、参加メンバーが発表された。
【画像】『月とオオカミちゃん』メンバーなど… 『シャッフルアイランドSeason7』参加者
『シャッフルアイランド』は、鎧を脱ぎ捨て2つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが、「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の2つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替わって）”していかなければならない」というルールのもと、島間をメンバーが“シャッフル”しながら本能のままに恋愛をしていく、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー。
2021年に初回シーズンを放送し、シーズン7を迎えた今シーズンは、タイ・サムイ島を舞台に、南国ムードあふれるロケーションの中で、本能や欲望をむき出しにした本気の恋が加速していく。予測不能な出会いと別れを繰り返すなか、嫉妬や駆け引きが交錯する恋愛模様が見どころに。
なお、テーマソングは前シーズンに引き続き、WANIMAの「曖昧」を起用。また、スタジオMCには、前シーズンに引き続き、お笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政、タレントの峯岸みなみ、“ゆきぽよ”ことタレントの木村有希、俳優の鈴木福が続投する。
このたび、“本能むき出し”のラブバカンスに参加すべく、圧倒的肉体美を誇る美男美女14人が集結。女性メンバーは、オーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』にも参加したモデルの秋山愛（えま）、SNS総フォロワー数60万人超の夏芽すず（すず）、雑誌『nuts』専属モデルのみのり、モデルの網野安寿（あんじゅ）、ショーダンサーのうる、モデルの橘遥菜（はるな）、人気インフルエンサーのゆーうぃる。
男性メンバーは、恋愛リアリティーショー『月とオオカミちゃんには騙されない』への参加経験を持つプロテニス選手の堀江亨（とおる）、ボディビルダーとして活躍する小池優真（ゆうま）、「ミスター青山コンテスト2025」ファイナリストに選出された大学生の司馬侑徳（ゆうとく）、ショートドラマで人気を集める海馬、会社員の甲斐清彦（きよ）、フードクリエイターの今野誉斗（たかと）、ハンバーガーショップ店長の村上哲太（てった）が参加。
南国リゾート・タイのサムイ島を舞台に、“ピンク”と“ブルー”の2つの島で毎日メンバーを“シャッフル”しながら運命の恋を探す同番組。本能や欲望をむき出しにした美男美女の参加メンバーたちが繰り広げる、“本気の恋”の行方が見どころとなる。
【画像】『月とオオカミちゃん』メンバーなど… 『シャッフルアイランドSeason7』参加者
『シャッフルアイランド』は、鎧を脱ぎ捨て2つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが、「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の2つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替わって）”していかなければならない」というルールのもと、島間をメンバーが“シャッフル”しながら本能のままに恋愛をしていく、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー。
なお、テーマソングは前シーズンに引き続き、WANIMAの「曖昧」を起用。また、スタジオMCには、前シーズンに引き続き、お笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政、タレントの峯岸みなみ、“ゆきぽよ”ことタレントの木村有希、俳優の鈴木福が続投する。
このたび、“本能むき出し”のラブバカンスに参加すべく、圧倒的肉体美を誇る美男美女14人が集結。女性メンバーは、オーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』にも参加したモデルの秋山愛（えま）、SNS総フォロワー数60万人超の夏芽すず（すず）、雑誌『nuts』専属モデルのみのり、モデルの網野安寿（あんじゅ）、ショーダンサーのうる、モデルの橘遥菜（はるな）、人気インフルエンサーのゆーうぃる。
男性メンバーは、恋愛リアリティーショー『月とオオカミちゃんには騙されない』への参加経験を持つプロテニス選手の堀江亨（とおる）、ボディビルダーとして活躍する小池優真（ゆうま）、「ミスター青山コンテスト2025」ファイナリストに選出された大学生の司馬侑徳（ゆうとく）、ショートドラマで人気を集める海馬、会社員の甲斐清彦（きよ）、フードクリエイターの今野誉斗（たかと）、ハンバーガーショップ店長の村上哲太（てった）が参加。
南国リゾート・タイのサムイ島を舞台に、“ピンク”と“ブルー”の2つの島で毎日メンバーを“シャッフル”しながら運命の恋を探す同番組。本能や欲望をむき出しにした美男美女の参加メンバーたちが繰り広げる、“本気の恋”の行方が見どころとなる。