佐久間大介がばっさりヘアカット！前髪あり×耳まわりすっきりのニューヘアに「髪短い！」「前髪あってかわいい」「最高に似合ってる」「爽やか」と大反響

【写真】佐久間大介のニューヘア／以前は長めのピンクヘア／ヘアアレンジまとめ

Snow Manの佐久間大介が自身のInstagramのストーリーズとXを更新。『ラヴィット！』（TBS系）のオフショットを公開し、注目を集めている。

■佐久間大介、笑顔で“ラヴィットポーズ”

佐久間は「#ラヴィット！ はじまるよ！！」とつづり、番組セット前で撮影した写真を投稿した。

公開された写真では、白のユニフォーム風トップスにワイドデニムを合わせたラフなスタイルで登場。トレードマークのピンクヘアは前髪をふんわり下ろし、耳まわりがすっきりと整えられており、以前より短くなった印象だ。

■とにかく明るい安村との2ショットも

またXでは、お笑い芸人のとにかく明るい安村との2ショットも公開。

安村が内田英治監督の映画『TOKYO BURST－犯罪都市－』に出演していることを受けて、「もはや内田組になりそうなトニーと(^^)」とコメントを添え、仲の良さをのぞかせた。

ファンからは「バッサリ切ってる」「髪短い！」「前髪かわいい」「最高に似合ってる」「爽やか」などの声が寄せられている。

■佐久間大介、前回『ラヴィット！』出演時は長めのピンクヘア

6月2日の出演時には、肩につくほどの長めのピンクヘアで登場していた佐久間。今回公開された写真では、コンパクトなシルエットのヘアスタイルへと変化しており、前回とはまた違った魅力を見せている。