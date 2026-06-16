16日前引けの日経平均株価は4日ぶり反落。前日比83.08円（-0.12％）安の6万9234.42円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は430、値下がりは1078、変わらずは50と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均マイナス寄与度は161.91円の押し下げで東エレク <8035>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が148.03円、ディスコ <6146>が24.2円、ＴＤＫ <6762>が18.6円、レーザーテク <6920>が13.68円と並んだ。



プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を178.61円押し上げ。次いでキオクシア <285A>が75.32円、フジクラ <5803>が55.71円、村田製 <6981>が33.79円、住友電 <5802>が23.13円と続いた。



業種別では33業種中6業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、ガラス・土石、その他金融、精密機器が続いた。値下がり上位には建設、鉱業、金属製品が並んだ。



株探ニュース