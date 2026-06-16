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大儲けする社長は決算書の〇〇を理解している！キャッシュリッチ企業の裏側をお話しします。

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YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が、「大儲けする社長は決算書の〇〇を理解している！キャッシュリッチ企業の裏側をお話しします。」と題した動画を公開した。これまで1万社以上の黒字経営を指導してきた市ノ澤翔氏が、数字に強くなりたい経営者がマスターすべき「重要勘定科目TOP10」について解説している。



市ノ澤氏はまず、現預金を「キャッシュ・イズ・キング」と表現し、会社を倒産させないための最重要項目と定義した。続いて、過去の利益の蓄積である「利益剰余金」について触れ、30年で3000万円の利益剰余金がある会社は「年間100万円しか稼ぐ能力がない」と読み取れるなど、決算書から会社の稼ぐ力を把握する視点を提示した。



動画内で特にユニークな解説がなされたのは「借入金」の項目だ。市ノ澤氏は、社長個人が会社に貸し付けているお金について「社長が出しているお金という意味では資本金と一緒」と語り、金融機関からの借入とは意味合いが全く異なるため、別立てで表示すべきだと主張している。また、「棚卸資産（在庫）」や「売上債権」については、資金の流出や資金繰り悪化の大きな原因になるとして、適正量の管理と確実な回収の重要性を強調した。



さらに「売上高」に言及した場面では、売上自体を目標にしてしまうと、値引きなどで無理に売上を作ろうとし、結果的に大赤字に陥る危険性を指摘。「あくまで重要なのは利益」だと警告している。



動画の終盤では、人件費や販管費のコントロールなど、会社にキャッシュを残すための具体的なアプローチも網羅されている。勘定科目の表面的な意味だけでなく、その本質を理解することが、キャッシュリッチ企業を目指すための第一歩となるようだ。