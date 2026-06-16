渋野日向子が25ランクアップ 西村優菜もトップ100入り【CMEグローブポイントランキング】
米国女子ツアー唯一のダブルス戦「ダウ選手権」を終えて、最新のCMEグローブポイントランキングが発表された。
【写真】これは必見！ 渋野&勝の『好きすぎて滅！』ポーズが大バズリ
今大会でともにツアー初優勝を遂げたジーナ・キムとヤナ・ウィルソン（ともに米国）が410ポイント（pt）ずつを獲得。それぞれ118→28位（今季通算477.1433pt）、102→27位（同504.907pt）にジャンプアップした。3年連続のペアで5位タイに入った渋野日向子&勝みなみチームはそれぞれ72.5ptを加算し、渋野は109位から84位、勝は1ランク上げて22位に浮上した。同じく大会5位タイの古江彩佳&西村優菜チームも同じく72.5ptを獲得。古江が49→45位、西村が131→95位にランキングを上げた。双子姉妹で組んだ岩井明愛&千怜チームは大会を7位タイで終了。ともに56.25ptを上乗せし、明愛は1ランクアップの24位、千怜は1ランクダウンの13位となっている。日本勢のトップは今大会に出場しなかった山下美夢有で8位をキープ。以下、岩井千怜（13位）、勝みなみ（22位）、岩井明愛（25位）、畑岡奈紗（29位）、竹田麗央（38位）、原英莉花（43位）と続いている。上位勢に変化はなく、ネリー・コルダ（米国）が通算3310.25ptで1位を独走。チェ・ヘジンと組んで大会2位に入ったキム・ヒョージュ（ともに韓国）が1687.5ptで2位。ジーノ・ティティクル（タイ）が1356.5ptで3位につける。「アニカ・ドリブン by ゲインブリッジ at ペリカン」終了時点の上位80人が来季、カテゴリー1の出場権（シード）を獲得。上位60人が高額賞金大会の最終戦「CMEグループ・ツアー選手権」に出場する。
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大量ポイント獲得で渋野&勝は何を思う？
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今大会でともにツアー初優勝を遂げたジーナ・キムとヤナ・ウィルソン（ともに米国）が410ポイント（pt）ずつを獲得。それぞれ118→28位（今季通算477.1433pt）、102→27位（同504.907pt）にジャンプアップした。3年連続のペアで5位タイに入った渋野日向子&勝みなみチームはそれぞれ72.5ptを加算し、渋野は109位から84位、勝は1ランク上げて22位に浮上した。同じく大会5位タイの古江彩佳&西村優菜チームも同じく72.5ptを獲得。古江が49→45位、西村が131→95位にランキングを上げた。双子姉妹で組んだ岩井明愛&千怜チームは大会を7位タイで終了。ともに56.25ptを上乗せし、明愛は1ランクアップの24位、千怜は1ランクダウンの13位となっている。日本勢のトップは今大会に出場しなかった山下美夢有で8位をキープ。以下、岩井千怜（13位）、勝みなみ（22位）、岩井明愛（25位）、畑岡奈紗（29位）、竹田麗央（38位）、原英莉花（43位）と続いている。上位勢に変化はなく、ネリー・コルダ（米国）が通算3310.25ptで1位を独走。チェ・ヘジンと組んで大会2位に入ったキム・ヒョージュ（ともに韓国）が1687.5ptで2位。ジーノ・ティティクル（タイ）が1356.5ptで3位につける。「アニカ・ドリブン by ゲインブリッジ at ペリカン」終了時点の上位80人が来季、カテゴリー1の出場権（シード）を獲得。上位60人が高額賞金大会の最終戦「CMEグループ・ツアー選手権」に出場する。
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