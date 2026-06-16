オランダと初戦ドローの森保ジャパン、翌日にU-19日本代表とトレーニングマッチを実施。出場予定の14人は…【Ｗ杯】
現地６月14日に開催された北中米ワールドカップのグループステージ第１節で、日本代表はオランダ代表とダラス・スタジアムで対戦。２−２で引き分けた。
同日中にベースキャンプ地のナッシュビルに戻ったチームは翌15日、U-19日本代表と非公開のトレーニングマッチを実施。
日本サッカー協会によれば、45分間の一本で、前日のスタメン組と66分から出場した伊東純也は参加しない。
菅原由勢、板倉滉、長友佑都、町野修斗、田中碧、後藤啓介、大迫敬介、鈴木唯人、小川航基、瀬古歩夢、冨安健洋、早川友基、鈴木淳之介、塩貝健人の14人が出場予定となっている。
日本代表は６月20日にモンテレイでチュニジアと対戦する。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】久保はKポーズ、上田は拝みパフォ、長友はお決まりの…日本代表の北中米W杯公式ポートレートまとめ！
同日中にベースキャンプ地のナッシュビルに戻ったチームは翌15日、U-19日本代表と非公開のトレーニングマッチを実施。
日本サッカー協会によれば、45分間の一本で、前日のスタメン組と66分から出場した伊東純也は参加しない。
菅原由勢、板倉滉、長友佑都、町野修斗、田中碧、後藤啓介、大迫敬介、鈴木唯人、小川航基、瀬古歩夢、冨安健洋、早川友基、鈴木淳之介、塩貝健人の14人が出場予定となっている。
日本代表は６月20日にモンテレイでチュニジアと対戦する。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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