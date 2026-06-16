オランダと初戦ドローの森保ジャパン、翌日にU-19日本代表とトレーニングマッチを実施。出場予定の14人は…【Ｗ杯】

オランダと初戦ドローの森保ジャパン、翌日にU-19日本代表とトレーニングマッチを実施。出場予定の14人は…【Ｗ杯】