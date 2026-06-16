広島の黒原拓未投手（２６）が１５日、マツダスタジアムでの投手指名練習に合流した。１６日に１軍登録される見込み。２０２５年５月に「左膝外側半月板の縫合術」、今年１月には「腰椎椎間板ヘルニア」の手術を受けた。２４年シーズン終了後の１０月６日に抹消されて以来、６１８日ぶりとなる１軍の舞台。２度の手術を乗り越え、チームのために全力で腕を振り抜く覚悟だ。

待っていた。左腕の帰還を、誰もが待っていた。晴天のマツダスタジアム。緑の芝生の上で、黒原はキャッチボールなどで充実の汗を流した。２度の手術を乗り越え、１年半ぶりとなる１軍の舞台。引き締まった表情に、強い決意がにじんだ。

「とにかく、しっかり腕を振って。縮こまらずにというか、腕を振ってやるだけだと思う。強気でやっていけたらなと思います」

左膝と腰のけがから復帰登板を果たしたのは、５月２３日のファーム・リーグのソフトバンク戦。実に５９９日ぶりの実戦登板だった。今月１３日の同オリックス戦では、４番手で登板し１回無安打無失点。２軍成績は７試合で０勝１敗、防御率１・２３と安定感が光る。

オリックス戦では最速１４８キロをたたきだした。復帰後よりフォームが固まってきたため、球速は上昇カーブを描く。「最初は１４０キロ台前半。ちょっとずつ上がってきたという感覚。でも、まだ伸ばせる。マックスじゃない」ときっぱり。伸びのある剛球復活への手応えは、十分にある。

２５年５月に「左膝外側半月板の縫合術」。大けがからの復帰を誓い臨んだ今年は１月に「腰椎椎間板ヘルニア」の椎間板摘出術を受けた。

２４年は５３試合で４勝３敗、防御率２・１１。プロ初勝利も手にしていた。飛躍を期した翌年から２年連続での手術。不安な気持ちを抱いても不思議ではない。それでも黒原の視線は、常に前だけを向いていた。

「落ち込むとかは全然なかった。早く治して、チームに還元できるようにしないといけないと思っていた。自分の良いところを出して、（１軍に）呼んでもらえるように頑張ろうというだけだった」

己を信じやるべきことをやる。左腕の矜持（きょうじ）だった。

若手が多い中継ぎ陣の競争はし烈だ。遠藤や高、辻らが結果を出し続けている。黒原の１軍復帰はチームに新たな刺激を与え、相乗効果をもたらすはずだ。

「真っすぐが一番大事。ファウルを取れたりとか、カウントをしっかり取れるような状態になってきたら、自然に球速も上がってくると思う」

魂を揺さぶるような、あの強気の投球が６１８日ぶりに本拠地に帰ってくる。