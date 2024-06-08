サッカーW杯の日本―オランダ戦を放送したNHKで元日本代表MF本田圭佑（40）が解説を務め、話題となった。SNSでは「本田の解説」がトレンド入り。“本田節”をアシストした実況の小宮山晃義アナウンサー（42）の手腕も光った。

【本田の独自解説】

▼前半2分 （華麗なドリブルで攻めるハクポに）本田「11番がめっちゃウザい」

▼同29分 本田「怖いのは今日、1にガクポ（ハクポ）、2にガクポ、3にガクポ」、小宮山アナ「4は誰ですか？」、本田「デヨング？」

▼同39分 本田「W杯ってめちゃ疲れます。試合してるより見てる方が疲れますわ」

▼同43分 （中村のシュートが惜しくも外れる）本田「狙い過ぎた！」、小宮山アナ「狙い過ぎましたか」、本田「いや、分かんないっす」

▼後半6分 （オランダ主将のファンダイクが先制弾）本田「押してるって！あかんやん！押してる！」、小宮山アナ「ただ、ゴールが認められました」

▼同15分 （オランダボールのコーナーキック）本田「審判ちゃんとファンダイク見とけ！押すから」、小宮山アナ「主審の目の前にファンダイクです」

▼同20分 （ハクポがシュートまでいくがオフサイド）本田「ラインズマン、上げるの遅い」、小宮山アナ「副審は一連のプレーが終わるまで旗を上げないことが国際ルールになっています」

▼同43分 本田「そろそろいける気がする」

▼同44分 （同点ゴール）本田「イエス！イエス！イエス！イエス！やろ？オランダ疲れてんで！」、小宮山アナ「そして、本田さんの嗅覚！」

▼同44分 （レフェリーと伊東が交錯）本田「レフェリーおまえ何やってんねん！イエローや、おまえ」、小宮山アナ「（冷静に）伊東純也と主審がぶつかりプレーが止まります」