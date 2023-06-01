渡辺美里が、7月15日にリリースするオリジナルアルバム『Birthday』の収録内容を公開。また、新たなアーティスト写真も公開となった。

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本作には、リード曲である「でっかい愛を抱きしめながら」や渡辺美里が詞曲を担当した「光芒～Sign～」を含む新曲7曲のほか、槇原敬之が詞曲を手がけた「折りたたみ傘」や怒髪天 増子直純と歌詞を共作した「ハートに火をつけて～シーズン2～ with 怒髪天」など盟友といえるアーティストやエンジニアを迎えた全13曲が収められる。

初回生産限定盤のBlu-rayには、2025年3月14日に豊洲PITで開催された『渡辺美里BITTER☆SWEET White Day Special』のダイジェストビデオが収録される。

また、過去の西武スタジアムライブを20週連続で公式YouTubeに公開する『渡辺美里 西武スタジアムライブアーカイブス』の実施が決定。11月8日に開催される西武スタジアムライブの復活公演『明治チョコレート効果presents渡辺美里 スタジアム伝説～復活～ Sweet 60』のちょうど20週前となる6月21日から、毎週日曜日の20時に一夜限定で公開される。

（文＝リアルサウンド編集部）