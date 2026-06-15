北中米Ｗ杯の日本―オランダ戦でＮＨＫの中継に解説者として登場し、大きな話題を呼んだ元日本代表ＭＦ本田圭佑が１５日放送の日本テレビ系特番「日本代表Ｗ杯初戦！日本×オランダの熱狂シーンすべて見せます」（午後９時）に試合直後の現地ダラスからＶＴＲ出演。改めて日本代表の戦いぶりを分析した。

「すごい見ている方としては疲れましたね」と話し始めた本田。

後半４４分、ＣＫに合わせた小川航基の強烈なヘディングからの鎌田大地の値千金の同点ゴールについて「あの時間帯、（日本は上田綺世と小川の）ツートップにしてましたけど、点を取りたい時のツートップという形は今回のワールドカップのポイントにはなりそうな気がしますね」と、まずコメント。

小川について「だいぶ、（ヘディングが）得意なんでしょうね。ボールが良かったですけど、タイミングさえ合えば、ああいう風にオランダ相手でもゴールをこじ開けられるという強み（がある）」と評価。

２回リードされても追いついた日本について「何よりチームをまとめている森保（一監督）さんが雰囲気をすごく大事にしてるんだなという印象を失点の後、選手たちがピッチ上で１回、円（陣）を組むというのを見ていて感じました。ありきたりな言葉ですけど、今の日本の一致団結力というのは世界でも、トップオブザトップなんじゃないかなと感じてます」と評価していた。