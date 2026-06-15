本日の【上場来高値更新】 ゼオン、サムコなど40銘柄
本日の日経平均株価は、米国とイランが戦闘終結合意を正式に締結したことを受けリスク選好の買いが加速し、前日比3297円高の6万9317円と大幅に3日続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は40社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、米ファンドによるTOB価格にサヤ寄せをする形となったジェイ・エス・ビー <3480> [東証Ｐ]、マイクロバイオーム技術を持つ米スタートアップに投資した日本ゼオン <4205> [東証Ｐ]、26年7月期業績予想及び配当予想を上方修正したサムコ <6387> [東証Ｐ]など。そのほか、ハードオフコーポレーション <2674> [東証Ｐ]、ユニオンツール <6278> [東証Ｐ]、ヤギ <7460> [東証Ｓ]の3社は3日連続で高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1941> 中電工 東Ｐ 建設業
<1979> 大気社 東Ｐ 建設業
<2674> ハードオフ 東Ｐ 小売業
<3480> ＪＳＢ 東Ｐ 不動産業
<4021> 日産化 東Ｐ 化学
<4042> 東ソー 東Ｐ 化学
<4205> ゼオン 東Ｐ 化学
<4462> 石原ケミ 東Ｐ 化学
<4992> 北興化 東Ｓ 化学
<5333> ＮＧＫ 東Ｐ ガラス土石製品
<5384> フジミインコ 東Ｐ ガラス土石製品
<5831> しずおかＦＧ 東Ｐ 銀行業
<6101> ツガミ 東Ｐ 機械
<6146> ディスコ 東Ｐ 機械
<6278> ユニオンツル 東Ｐ 機械
<6361> 荏原 東Ｐ 機械
<6376> 日機装 東Ｐ 精密機器
<6387> サムコ 東Ｐ 機械
<6498> キッツ 東Ｐ 機械
<6525> コクサイエレ 東Ｐ 電気機器
<6752> パナＨＤ 東Ｐ 電気機器
<6859> エスペック 東Ｐ 電気機器
<6920> レーザーテク 東Ｐ 電気機器
<6976> 太陽誘電 東Ｐ 電気機器
<7167> めぶきＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7182> ゆうちょ銀 東Ｐ 銀行業
<7460> ヤギ 東Ｓ 卸売業
<7729> 東京精 東Ｐ 精密機器
<7735> スクリン 東Ｐ 電気機器
<7966> リンテック 東Ｐ その他製品
<8035> 東エレク 東Ｐ 電気機器
<8051> 山善 東Ｐ 卸売業
<8084> ＲＹＯＤＥＮ 東Ｐ 卸売業
<8306> 三菱ＵＦＪ 東Ｐ 銀行業
<8331> 千葉銀 東Ｐ 銀行業
<8334> 群馬銀 東Ｐ 銀行業
<8381> 山陰合銀 東Ｐ 銀行業
<8697> 日本取引所 東Ｐ その他金融業
<8725> ＭＳ＆ＡＤ 東Ｐ 保険業
<8750> 第一ライフ 東Ｐ 保険業
株探ニュース
上場来高値を更新した主な銘柄は、米ファンドによるTOB価格にサヤ寄せをする形となったジェイ・エス・ビー <3480> [東証Ｐ]、マイクロバイオーム技術を持つ米スタートアップに投資した日本ゼオン <4205> [東証Ｐ]、26年7月期業績予想及び配当予想を上方修正したサムコ <6387> [東証Ｐ]など。そのほか、ハードオフコーポレーション <2674> [東証Ｐ]、ユニオンツール <6278> [東証Ｐ]、ヤギ <7460> [東証Ｓ]の3社は3日連続で高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1941> 中電工 東Ｐ 建設業
<1979> 大気社 東Ｐ 建設業
<2674> ハードオフ 東Ｐ 小売業
<3480> ＪＳＢ 東Ｐ 不動産業
<4021> 日産化 東Ｐ 化学
<4042> 東ソー 東Ｐ 化学
<4205> ゼオン 東Ｐ 化学
<4462> 石原ケミ 東Ｐ 化学
<4992> 北興化 東Ｓ 化学
<5333> ＮＧＫ 東Ｐ ガラス土石製品
<5384> フジミインコ 東Ｐ ガラス土石製品
<5831> しずおかＦＧ 東Ｐ 銀行業
<6101> ツガミ 東Ｐ 機械
<6146> ディスコ 東Ｐ 機械
<6278> ユニオンツル 東Ｐ 機械
<6361> 荏原 東Ｐ 機械
<6376> 日機装 東Ｐ 精密機器
<6387> サムコ 東Ｐ 機械
<6498> キッツ 東Ｐ 機械
<6525> コクサイエレ 東Ｐ 電気機器
<6752> パナＨＤ 東Ｐ 電気機器
<6859> エスペック 東Ｐ 電気機器
<6920> レーザーテク 東Ｐ 電気機器
<6976> 太陽誘電 東Ｐ 電気機器
<7167> めぶきＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7182> ゆうちょ銀 東Ｐ 銀行業
<7460> ヤギ 東Ｓ 卸売業
<7729> 東京精 東Ｐ 精密機器
<7735> スクリン 東Ｐ 電気機器
<7966> リンテック 東Ｐ その他製品
<8035> 東エレク 東Ｐ 電気機器
<8051> 山善 東Ｐ 卸売業
<8084> ＲＹＯＤＥＮ 東Ｐ 卸売業
<8306> 三菱ＵＦＪ 東Ｐ 銀行業
<8331> 千葉銀 東Ｐ 銀行業
<8334> 群馬銀 東Ｐ 銀行業
<8381> 山陰合銀 東Ｐ 銀行業
<8697> 日本取引所 東Ｐ その他金融業
<8725> ＭＳ＆ＡＤ 東Ｐ 保険業
<8750> 第一ライフ 東Ｐ 保険業
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