中国BLドラマ『双程 Double Helix』が6月16日よりRakuten TVで配信開始
中国耽美小説界を代表する作家・藍淋（ラン・リン）による同名作品を原作とした、最新実写化ドラマ『双程（そうてい）Double Helix』が2026年6月16日19時よりRakuten TVにて配信開始されることが決定した。毎週2話ずつ配信で、全12話の構成。
8月28日よりU-NEXTにて『ヒーテッド・ライバルリー』の見放題独占配信が開始
『双程（そうてい）Double Helix』は、中国耽美小説の『双程』を、10年の時を経て再ドラマ化した作品。 青春の記憶と現在が交錯しながら、愛と執着の境界を描く濃密なBLドラマに仕上がっている。財閥の御曹司・陸風（ルー・フォン）と、運命的に結びついた男・程亦辰（チョン・イーチェン）は、学生時代、反発し合いながらも強く惹かれ合っていったが、ある出来事をきっかけに関係は決定的に壊れ、それぞれ別の道を歩むことになる。
陸風を演じるのは、シンガポール出身の人気俳優スン・ジョン（エイデン・スン）。『臨江仙（原題）』（2025）などで見せてきた繊細かつ力強い演技で、学生時代の無垢さから、時を経て変化していく冷徹さや執着心までを一貫して体現する。一方、程亦辰役には『心音〜Skip a Beat〜』（2023）などで注目を集めるリュー・スートン。愛と後悔の狭間で揺れながらも陸風と向き合うという役どころだ。さらに、程亦辰の弟・程亦晨（チョン・イーチェン）役でホー・ジアシュー、その相手役・秦朗（チン・ラン）役でファー・シュエンゴーが出演。対照的に描かれるサブカップルの物語も、作品にもう一つの軸と余韻を与えている。若手俳優が集結することで生まれる緊張感と化学反応も、本作の見どころである。
■ストーリー
デザイン部の社員として働く程亦辰（チョン・イーチェン）の前に、かつて特別な想いを寄せていた陸風（ルー・フォン）が新社長として突然現れる。思いがけない再会に戸惑い、過去を忘れようとする程亦辰だったが、陸風はまるで空白の年月を埋めるかのように距離を縮めてくる。そして物語は2人の学生時代へと遡る。同じ学生寮の部屋で暮らすことになった陸風と程亦辰は、性格も育った環境も正反対。最初は衝突を繰り返していたが、何気ない日常を共に過ごすうちに、互いにかけがえのない存在となっていく。しかし、ある出来事をきっかけに2人の関係は大きく揺らぎ、想いを抱えたまま別々の道を歩むことになる。そして迎えた再会。封印したはずの過去と向き合いながら、2人は失われた時間を取り戻すことができるのか？
■出演者（役名：俳優名）
陸風（ルー・フォン）：スン・ジョン（孫政）
程亦辰（チョン・イーチェン）：リュー・スートン（呂思瞳）
秦朗（チン・ラン）：ファー・シュエンゴー（法宣閣）
程亦晨（チョン・イーチェン）：ホー・ジアシュー（賀嘉述）
卓藍（ジュオ・ラン）：リー・コーイー（李柯熠）
陸雨（ルー・ユー）：ヤン・コーシン（楊可欣）
■スタッフ
脚本：ユー・ファン（魚繁）
監督：イー・バオズー（怡宝子）
原作：藍淋『双程』
配給：「双程 Double Helix」 日本語版製作委員会
©ZX ENTERTAINMENT PTE. LTD.
8月28日よりU-NEXTにて『ヒーテッド・ライバルリー』の見放題独占配信が開始
『双程（そうてい）Double Helix』は、中国耽美小説の『双程』を、10年の時を経て再ドラマ化した作品。 青春の記憶と現在が交錯しながら、愛と執着の境界を描く濃密なBLドラマに仕上がっている。財閥の御曹司・陸風（ルー・フォン）と、運命的に結びついた男・程亦辰（チョン・イーチェン）は、学生時代、反発し合いながらも強く惹かれ合っていったが、ある出来事をきっかけに関係は決定的に壊れ、それぞれ別の道を歩むことになる。
■ストーリー
デザイン部の社員として働く程亦辰（チョン・イーチェン）の前に、かつて特別な想いを寄せていた陸風（ルー・フォン）が新社長として突然現れる。思いがけない再会に戸惑い、過去を忘れようとする程亦辰だったが、陸風はまるで空白の年月を埋めるかのように距離を縮めてくる。そして物語は2人の学生時代へと遡る。同じ学生寮の部屋で暮らすことになった陸風と程亦辰は、性格も育った環境も正反対。最初は衝突を繰り返していたが、何気ない日常を共に過ごすうちに、互いにかけがえのない存在となっていく。しかし、ある出来事をきっかけに2人の関係は大きく揺らぎ、想いを抱えたまま別々の道を歩むことになる。そして迎えた再会。封印したはずの過去と向き合いながら、2人は失われた時間を取り戻すことができるのか？
■出演者（役名：俳優名）
陸風（ルー・フォン）：スン・ジョン（孫政）
程亦辰（チョン・イーチェン）：リュー・スートン（呂思瞳）
秦朗（チン・ラン）：ファー・シュエンゴー（法宣閣）
程亦晨（チョン・イーチェン）：ホー・ジアシュー（賀嘉述）
卓藍（ジュオ・ラン）：リー・コーイー（李柯熠）
陸雨（ルー・ユー）：ヤン・コーシン（楊可欣）
■スタッフ
脚本：ユー・ファン（魚繁）
監督：イー・バオズー（怡宝子）
原作：藍淋『双程』
配給：「双程 Double Helix」 日本語版製作委員会
©ZX ENTERTAINMENT PTE. LTD.