なにわ男子・高橋恭平、日焼け止め＆日傘デビューで“インドア宣言” 岩瀬洋志の誘いは即拒否【山口くんはワルくない】
【モデルプレス＝2026/06/15】なにわ男子の高橋恭平が15日、都内で行われた主演映画『山口くんはワルくない』（公開中）舞台挨拶に、共演の高橋ひかる（※「高」は正式には「はしごだか」）、岩瀬洋志、上坂樹里、上原あまね、守屋健太郎監督とともに登壇。イベントでは「今年の夏にやりたいこと」をテーマにトークを展開した。
【写真】高橋恭平、共演者と舞台上でイチャイチャ
恭平は「夏は本当に家でじっとしておきたい」と明かし、「最近ちょっと日焼けを気にするようになりまして。もともと地黒なんで、最近は日焼け止めを塗ったり、撮影中は日傘を差すようになりました」と告白。「夏は家が一番やなと思いました」とインドア派な一面をのぞかせた。
すると、今夏は「海に行ってサーフィンがしたい」と語っていた岩瀬が「恭平くん、提案があるっす。今年は俺とサーフィンして、来年からにしません？」と提案。しかし恭平は「いや、今年はインドアにするから、来年から誘って」と即答し、誘いをやんわり拒否。「来年誘ってほしい」と念押しする恭平に、岩瀬は「考えとくわ、のやつですね（笑）」と笑顔で応じていた。
この日は、キャストらが映画そのままの浴衣姿で集合。劇中でも浴衣を着て夏祭りに参加したキャスト5人が、撮影ぶりの再会を喜んだ。
本作は、斉木優氏による同名少女コミックの実写映画化で、恋に夢見る平凡な女子高生・皐と、コワモテ×関西弁男子の転校生・山口くんが織りなす青春ラブストーリー。コワモテだが実はピュアで優しい主人公の山口くんを恭平、山口くんと急接近するヒロインをひかる、皐と山口の関係に波紋を広げ、ヒロインのまさかの恋のライバルとなる石崎を岩瀬が演じている。（modelpress編集部）
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【写真】高橋恭平、共演者と舞台上でイチャイチャ
◆高橋恭平、日焼け止め＆日傘デビュー
恭平は「夏は本当に家でじっとしておきたい」と明かし、「最近ちょっと日焼けを気にするようになりまして。もともと地黒なんで、最近は日焼け止めを塗ったり、撮影中は日傘を差すようになりました」と告白。「夏は家が一番やなと思いました」とインドア派な一面をのぞかせた。
この日は、キャストらが映画そのままの浴衣姿で集合。劇中でも浴衣を着て夏祭りに参加したキャスト5人が、撮影ぶりの再会を喜んだ。
◆高橋恭平主演「山口くんはワルくない」
本作は、斉木優氏による同名少女コミックの実写映画化で、恋に夢見る平凡な女子高生・皐と、コワモテ×関西弁男子の転校生・山口くんが織りなす青春ラブストーリー。コワモテだが実はピュアで優しい主人公の山口くんを恭平、山口くんと急接近するヒロインをひかる、皐と山口の関係に波紋を広げ、ヒロインのまさかの恋のライバルとなる石崎を岩瀬が演じている。（modelpress編集部）
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