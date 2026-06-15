若年層から支持されるツアー系ボールはBS&テーラー！ 王者『V1』シリーズとのわずかな差とは？【週間ギアランキング】
売り上げランキングのボール部門はディスタンス系の人気ボールとツアーボールのボールが総合トップを争う状況が続いている。今週は1位がディスタンス系の『D-1』で、2位がツアーモデルの『プロV1』、そして3位が『プロV1x』と続いている。ボールの販売状況について、PGAツアースーパーストア入間店の水谷郁弥さんに取材した。
【ランキング】トップ10をまとめて発表 『D1』と『V1』が熾烈な首位争い！
「もちろんツアーボールで言えばタイトリストの『プロV1』シリーズは安定して売れています。ただし、当店ではブリヂストンの『ツアーB』シリーズやテーラーメイドの『TP5』シリーズも好調です」 ブリヂストンやテーラーメイドはどういうゴルファーから人気なのか？ 「若い世代のゴルファーから人気があります。もちろん若いゴルファーは低価格帯のボールを購入する人も多いのですが、接客をしてボールの性能を説明するとツアーボールを買っていくケースが多い。一方、タイトリストはベテランゴルファーで指名買いするリピーターが圧倒的に多いです」 複数の店舗で価格調査をするとタイトリストの『プロV1』シリーズは7,000円台で売られているが、他メーカーのツアーボールは6.000円台で売られていることもある。わずかな差ではあるが、価格面でも若い世代が購入しやすいのだろう。 （ボールランキング）1位 HONMA D12位 タイトリスト プロV13位 タイトリスト プロV1x※データ提供：矢野経済研究所◇ ◇ ◇●禁断のロボット試打企画今年も開催！ 関連記事「最新ドライバー24機種で一番”飛ぶ”ドライバーは？ スピン量、初速……数値も公開！」を見れば最新ドライバーで“飛ぶ”モデルがどれか分かります
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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