INI、「Sand Castle」SPクリップ公開 日本語・中国語訳はシュウ・フェンファンが担当「日本語特有の繊細な美しさでも表現できるよう」【コメント全文】
11人組グローバルボーイズグループ・INIが、「エンポリオ アルマーニ」2026年春夏メンズコレクション「ORIGINS」コラボレーションソング「Sand Castle」のスペシャルクリップをきょう15日に公式YouTubeで公開した。
【写真】初の日本語・中国語訳を担当したシュウ・フェンファン
INIとエンポリオ アルマーニによる今回のコラボレーションでは、「ORIGINS」の世界観から着想を得た楽曲とともに、ビジュアル・音楽・装いが一体となり、コレクションが描く美の原点と生命力を立体的に表現している。「ORIGINS」は、異文化を探求する旅のなかで見出されるルーツや価値観に光を当て、文化的背景と個性をたたえるコレクション。軽やかな素材と流れるようなフォルム、太陽に照らされた大地を思わせる色彩が重なり合い、装いそのものが内なるエネルギーや前向きな意志を映し出し、伝統と現代が自然に交差して新たな美として調和していく。その姿に、エンポリオ アルマーニが考えるファッションの本質が表現されている。
INIにとって初となる全編英語詞の新曲「Sand Castle」は、自分自身の中にある既成概念を“砂の城”にたとえ、自己との対峙を表現した楽曲。軽やかな浮遊感を帯びたR＆B調のサウンドに乗せ、メンバーの成熟したボーカルが際立つとともに、グループとして新たな自己表現への挑戦を体現した作品に仕上がっている。スペシャルクリップでは、コレクションルックに身を包んだメンバーが、それぞれ自己と向き合うように楽曲の世界観を表現しながら歌い上げる姿を見ることができる。
また、YouTube映像内で表示される英語歌詞の日本語・中国語訳は、シュウ・フェンファンが担当した。日本語、中国語、英語、韓国語の4ヶ国語を操るマルチリンガルであるシュウが、楽曲の世界観や歌詞に込められた意味を丁寧に解釈し、それぞれの言語へ翻訳した。
本作では、繊細なタッチで楽曲の世界観を表現したアートワークを池崎理人（※崎＝たつさき）が担当したことも話題を集めた。池崎は制作過程をSNSで公開するなど、メンバーそれぞれが楽曲への理解を深めながら、INIならではの表現へと昇華し、独自のクリエイティビティを発揮している。
【シュウ・フェンファン コメント】
今回、「Sand Castle」の歌詞の日本語訳、および中国語訳を担当させていただきました。歌詞に秘められた哲学や情熱をできる限りそのままに、日本語特有の繊細な美しさでも表現できるよう、一つひとつの言葉を模索しながら翻訳しました。
初めての試みではありますが、この訳を通して、ファンの皆さんやリスナーの皆さんに楽曲の世界観をより深く感じていただければ幸いです。
【写真】初の日本語・中国語訳を担当したシュウ・フェンファン
INIとエンポリオ アルマーニによる今回のコラボレーションでは、「ORIGINS」の世界観から着想を得た楽曲とともに、ビジュアル・音楽・装いが一体となり、コレクションが描く美の原点と生命力を立体的に表現している。「ORIGINS」は、異文化を探求する旅のなかで見出されるルーツや価値観に光を当て、文化的背景と個性をたたえるコレクション。軽やかな素材と流れるようなフォルム、太陽に照らされた大地を思わせる色彩が重なり合い、装いそのものが内なるエネルギーや前向きな意志を映し出し、伝統と現代が自然に交差して新たな美として調和していく。その姿に、エンポリオ アルマーニが考えるファッションの本質が表現されている。
また、YouTube映像内で表示される英語歌詞の日本語・中国語訳は、シュウ・フェンファンが担当した。日本語、中国語、英語、韓国語の4ヶ国語を操るマルチリンガルであるシュウが、楽曲の世界観や歌詞に込められた意味を丁寧に解釈し、それぞれの言語へ翻訳した。
本作では、繊細なタッチで楽曲の世界観を表現したアートワークを池崎理人（※崎＝たつさき）が担当したことも話題を集めた。池崎は制作過程をSNSで公開するなど、メンバーそれぞれが楽曲への理解を深めながら、INIならではの表現へと昇華し、独自のクリエイティビティを発揮している。
【シュウ・フェンファン コメント】
今回、「Sand Castle」の歌詞の日本語訳、および中国語訳を担当させていただきました。歌詞に秘められた哲学や情熱をできる限りそのままに、日本語特有の繊細な美しさでも表現できるよう、一つひとつの言葉を模索しながら翻訳しました。
初めての試みではありますが、この訳を通して、ファンの皆さんやリスナーの皆さんに楽曲の世界観をより深く感じていただければ幸いです。