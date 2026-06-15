外国証券 先物取引高情報まとめ（6月15日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月15日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 17628( 17585)
12月限 37( 37)
TOPIX先物 9月限 12373( 12373)
日経225ミニ 7月限 9973( 9973)
8月限 164( 164)
9月限 293806( 293806)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 8590( 8590)
12月限 83( 83)
TOPIX先物 9月限 8505( 8505)
日経225ミニ 7月限 8229( 8229)
8月限 285( 285)
9月限 153639( 153639)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 391( 190)
TOPIX先物 9月限 169( 169)
日経225ミニ 7月限 21( 21)
9月限 870( 870)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 157( 157)
TOPIX先物 9月限 1850( 1844)
日経225ミニ 7月限 1108( 1108)
8月限 1( 1)
9月限 7017( 6845)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 966( 962)
TOPIX先物 9月限 1467( 1467)
日経225ミニ 7月限 189( 189)
8月限 37( 37)
9月限 4340( 4340)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1358( 1304)
TOPIX先物 9月限 873( 873)
日経225ミニ 9月限 2468( 2468)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 10377( 10377)
12月限 2( 2)
TOPIX先物 9月限 9823( 9823)
日経225ミニ 7月限 6518( 6518)
9月限 121455( 121455)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 100( 0)
TOPIX先物 9月限 234( 234)
日経225ミニ 9月限 1199( 1199)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 214( 214)
TOPIX先物 9月限 419( 419)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1332( 1131)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 239( 239)
日経225ミニ 7月限 35( 35)
8月限 34( 34)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 17628( 17585)
12月限 37( 37)
TOPIX先物 9月限 12373( 12373)
日経225ミニ 7月限 9973( 9973)
8月限 164( 164)
9月限 293806( 293806)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 8590( 8590)
12月限 83( 83)
TOPIX先物 9月限 8505( 8505)
日経225ミニ 7月限 8229( 8229)
8月限 285( 285)
9月限 153639( 153639)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 391( 190)
TOPIX先物 9月限 169( 169)
日経225ミニ 7月限 21( 21)
9月限 870( 870)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 157( 157)
TOPIX先物 9月限 1850( 1844)
日経225ミニ 7月限 1108( 1108)
8月限 1( 1)
9月限 7017( 6845)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 966( 962)
TOPIX先物 9月限 1467( 1467)
日経225ミニ 7月限 189( 189)
8月限 37( 37)
9月限 4340( 4340)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1358( 1304)
TOPIX先物 9月限 873( 873)
日経225ミニ 9月限 2468( 2468)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 10377( 10377)
12月限 2( 2)
TOPIX先物 9月限 9823( 9823)
日経225ミニ 7月限 6518( 6518)
9月限 121455( 121455)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 100( 0)
TOPIX先物 9月限 234( 234)
日経225ミニ 9月限 1199( 1199)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 214( 214)
TOPIX先物 9月限 419( 419)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1332( 1131)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 239( 239)
日経225ミニ 7月限 35( 35)
8月限 34( 34)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース