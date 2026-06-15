　日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月15日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　 17628(　 17585)
　　　　　 　 　12月限　　　　　37(　　　37)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 12373(　 12373)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　9973(　　9973)
　　　　　 　 　 8月限　　　　 164(　　 164)
　　　　　 　 　 9月限　　　293806(　293806)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　8590(　　8590)
　　　　　 　 　12月限　　　　　83(　　　83)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　8505(　　8505)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　8229(　　8229)
　　　　　 　 　 8月限　　　　 285(　　 285)
　　　　　 　 　 9月限　　　153639(　153639)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 391(　　 190)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 169(　　 169)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　　21(　　　21)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 870(　　 870)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 157(　　 157)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1850(　　1844)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　1108(　　1108)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 1(　　　 1)
　　　　　 　 　 9月限　　　　7017(　　6845)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 966(　　 962)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1467(　　1467)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　 189(　　 189)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　37(　　　37)
　　　　　 　 　 9月限　　　　4340(　　4340)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1358(　　1304)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 873(　　 873)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　2468(　　2468)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　 10377(　 10377)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 2(　　　 2)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　9823(　　9823)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　6518(　　6518)
　　　　　 　 　 9月限　　　121455(　121455)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 100(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 234(　　 234)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　1199(　　1199)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 214(　　 214)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 419(　　 419)

◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1332(　　1131)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 239(　　 239)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　　35(　　　35)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　34(　　　34)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース