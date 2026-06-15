苦境を打ち破った！

プロ初のサヨナラタイムリーを放ったロッテ・山本大斗外野手（２３）だ。

１２日の対ＤｅＮＡ戦の９回２死二、三塁、１ボールからの２球目のストレートを狙いすましたようにライト前に打ち返した。雄たけびを上げながら一塁ベースを駆け抜けた山本は両手を広げて、初めての“ウォーターシャワー”を全身で浴びた。

ベンチ寄りの一塁カメラ席で望遠レンズを構えていた私にとっては、距離といい角度といい、ベストなポジションだった。二塁ベース付近まで走るヒーローやナインの手荒い祝福から逃げるヒーローもいるが、今回は一塁ベースを回ってすぐに振り向いたヒーローに、レンズを向けたままピントを合わせシャッターを押すだけだった。

液晶画面に浮かぶ予想以上の“傑作”に心が弾んだ。傑作を生んだ最大の要因は、言うまでもなく山本の積極性だ。前夜のサヨナラのヒーロー、佐藤都志也のコメントを胸に、ファーストストライクから狙っていったという。初球のつり球に手を出さず、２球目のアウトコースのストレートを迷わず右方向へ打ち返した。

昨年は１１本の本塁打を放ったが、今季はまだ１本しか出ておらず、打率も１割台と低迷。そんな苦境を、積極的なバッティングで打ち破った。昨年の交流戦の同カード（横浜スタジアム）でＤｅＮＡの先発・バウアーから先制の３ランホームランは放った。サイ・ヤング賞投手の度肝を抜く、左翼席への鮮やかな放物線は、私の脳裏に刻まれている。

チームの勝率を５割に戻すサヨナラタイムリー。勝負強さもある。きっかけさえつかめば、また本来のバッティングを取り戻すにちがいない。後半戦に期待したい。（撮影・開出牧）